Agression à Alès : "Nous ne nous laisserons pas impressionner par les groupes de nervis néo-nazi !"

Hier soir, à Alès, l’extrême droite a montré, une nouvelle fois, son sale visage.

En pleine Féria, un groupe de nervis néo-nazis a mené un véritable assaut contre nos camarades et ami·es du Prolé D’Alès.

Je veux adresser à nos camarades d’Alès, à leurs ami·es, à tou·tes les blessé·es mon soutien le plus total ainsi que celui de l’ensemble des communistes.

Le Parti communiste, dans toute son histoire, ne s’est jamais laissé intimider par la violence. La brutalité et la sauvagerie qui ont été mises en œuvre hier soir à Alès par une bande de voyous ne nous impressionnent pas.

Elles confortent nos convictions profondes et appellent à amplifier le travail que nous menons déjà partout en France, pour lutter contre l’extrême droite et expliquer à tous le danger qu’elle représente pour la République.

Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et appelle le ministre de l’Intérieur à réagir de toute urgence face à la gravité de ces faits.

Ce n’est pas la première fois cette année que des groupuscules d’extrême droite s’en prennent à des locaux ou à des militant·es du Parti communiste français. Hier, la violence qui s’est déchaînée contre des familles venues simplement faire la fête, marque une étape supplémentaire dans la culture de la violence qu’entretiennent ces groupuscules et le danger qu’ils représentent pour la démocratie et toutes celles et ceux qui la défendent.



J’ai pris contact ce matin même avec le ministre de l’Intérieur pour demander la dissolution de ce groupuscule d’extrême droite dangereux !

Je lui ai également demandé que soit assurée au plus vite la sécurité du Prolé, lieu emblématique, animé par les communistes, de luttes, de fête et de culture populaires qu'est le Prolé à Alès. Dans les heures qui viennent, le Prolé ré ouvrira. C’est, je le sais, un souhait très largement partagé par tous les Alésiens et Alésiennes. Ni l’extrême droite, ni la violence ne nous intimideront.

Le PCF appelle tou·tes les républicain·es à se retrouver au rassemblement organisé lundi 2 juin à 18h devant la sous-préfecture d'Alès pour dénoncer ces groupuscules, l’extrême droite et le danger qu’ils représentent.



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,

Le 31 mai 2025.