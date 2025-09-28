Agression à Yerres : faisons front commun contre la haine antisémite !

Le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté l’agression d’un homme de 67 ans, coiffé d’une kippa, frappé et traité de « sale juif, on va te tuer » ce samedi matin à Yerres (Essonne). Les faits rapportés par la presse indiquent que la victime a été rouée de coups, transportée à l’hôpital, et s'est vu délivrée une ITT de 15 jours.

Nous exprimons notre solidarité totale avec la victime et sa famille. Cette agression est un acte abject, une manifestation violente d’antisémitisme qui n’a pas sa place dans notre pays.

Alors que le parquet a indiqué l’ouverture d’une enquête pour tentative de vol avec violence et menaces de mort en raison de la religion, le PCF demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que l’auteur soit rapidement identifié, interpellé et poursuivi avec la plus grande sévérité.

Au-delà de cet acte isolé, nous appelons à une réponse politique globale, un plan de lutte pérenne contre le racisme et l'antisémitisme. Le silence, l’indifférence ou la relativisation de propos ou actes d'une telle gravité menaceraient notre République. Nous appelons tous nos concitoyens et concitoyennes à faire front commun pour que la haine antisémite et la violence n’aient pas leur place dans notre pays.

Paris, le 28 septembre 2025

Parti communiste français.