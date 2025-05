Allemands et Français contre la guerre et le fascisme

À l’initiative du PCF Moselle, un rassemblement franco-allemand a été organisé sur le site du camp de punition de la Neue BREMM (Allemagne) à la frontière, ce 8 mai, à l’occasion du 80e anniversaire du 8 mai 1945.

Ce camp, sous la direction de la Gestapo, a été ouvert en 1943 pour renforcer le dispositif répressif des nazis dans les pays occupés et pour briser les résistants. Plus de 20 000 détenus venus de plusieurs pays européens et des centaines de morts ont été les victimes de la brutalité et des mauvais traitements des surveillants. La LDH, Le MRAP, la CGT, la FSU, l’espace Jean-Burger étaient signataires de l’appel. Côté allemand, on notait la présence de la fondation Rosa-Luxemburg, du DKP, die Linke de Pax Christi, le syndicat Verdi et de l’association pour la préservation de la mémoire du lieu.

L’appel franco-allemand rendait hommage à toutes les victimes du nazisme et rappelait la forte solidarité antifasciste existant dans le mouvement ouvrier dans les années trente par-delà la frontière. Cette page d’histoire est encore trop souvent oubliée.

« Cette frontière est marquée par les guerres, les conflits, les affrontements franco-allemands qui ont détruit des milliers de vies et conduit à la souffrance et à la destruction d’usines, de champs et de maisons. Ces guerres ne sont jamais voulues par les peuples, elles se décident par les puissants et les États pour servir les intérêts des classes possédantes, pour favoriser le profit de certains au détriment de la vie de milliers d’hommes emportés dans des conflits meurtriers. Mobilisés et unis, les peuples ont la force d’imposer le meilleur pour eux-mêmes, pour l’avenir de l’humanité et de la planète. Démobilisés, divisés, ils peuvent s’attendre au pire », notait notamment l’appel lu en français et en allemand, qui appelait à intensifier la lutte contre l’extrême droite et la guerre.

Une gerbe commune portant «Non à la guerre non au fascisme» a été déposée. Les participants ont également fait un dépôt de gerbe devant la « piscine », ce lieu de torture du camp, en la mémoire de toutes les victimes. Charles Roeder, militant de la LDH a rendu hommage à sa sœur Hélène qui est passée par ce sinistre lieu avant d’être déportée à Ravensbrück, où elle décéda dans les bras de Marie-Claude Vaillant-Couturier.

La journée s’est terminée par un dépôt de gerbe au cimetière américain de St-Avold.

Jacques Maréchal

secrétaire départemental

Article publié dans CommunisteS, numéro 1042 du 21 mai 2025.