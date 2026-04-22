Allier : des communistes à l’esprit de conquête !

Samedi 18 avril dernier, Saint-Sornin accueillait le banquet des vétérans communistes de l’Allier. Un évènement qui fut une belle occasion de se retrouver pour 120 camarades du département, après la séquence municipale et avant la tenue de notre 40e Congrès, lors d’un moment très fraternel entre truffade et piquenchâgne, délicieuse spécialité bourbonnaise à la poire !

Invité par Gérard Fournier, président de l’amicale des vétérans du département et ancien administrateur du siège national du PCF que j’avais plaisir à retrouver, ainsi que Sébastien Claire, secrétaire départemental qui consacre toute son énergie au renforcement du Parti localement, j’ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec les camarades sur les enjeux prioritaires pour l’Allier et pour le pays.

De nombreux maires communistes et élu·es présents montrant le fort enracinement du Parti qui est sans conteste la première force politique de gauche du département. Les dernières élections municipales ont d’ailleurs débouché sur deux belles conquêtes au Montet et à Villefranche d’Allier dont la nouvelle Maire, Josiane Auberger, était parmi nous lors de ce banquet.

L’Allier est un département qui concentre tous les grands enjeux du pays.

Agir pour l’avenir de l’Allier, c’est agir pour l’avenir de la France en luttant contre les plans de suppressions d’emplois à Bosch ou Erasteel et en développant l’insertion professionnelle ; en soutenant nos agriculteurs ou encore en portant une nouvelle industrialisation sociale et écologique sur le dossier de la mine de Lithium ; en défendant nos services publics de santé face aux fermetures de lits et de services, d’éducation contre les 25 fermetures de classes programmées, et de transport pour le développement des lignes TER et intercités.

Sur tous ces enjeux, les maires et élus municipaux, le député Yannick Monnet et Jean-Paul Dufrègne, toujours très impliqué, sont au combat quotidiennement aux côtés des habitantes et des habitants. Travailler à des solutions pour les travailleurs et travailleuses, à des reconquêtes sur la production et sur les services publics, est de l’avis de tous et toutes, notamment de Jean-Marc Dumont, président de la communauté de communes du bocage Bourbonnais, le meilleur moyen de combattre la progression de l’extrême droite dans la ruralité.

Ce banquet fut également l’occasion de saluer les 80 ans d’adhésion à notre parti de Suzanne, 100 ans, et son mari, Lucien Séchaud, 102 ans, qui nous ont rejoints au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à qui j’ai remis une lettre personnelle de notre Secrétaire national Fabien Roussel et des cadeaux pour cette fidélité exceptionnelle. En écho à l’appel lancé dans mon intervention à ce que la France porte une voix indépendante pour la paix et sorte de l’OTAN, Lucien s’exprima en affirmant l’urgence de faire « la guerre à la guerre » avant de chanter avec nous l’Internationale.

Alors que notre 40e Congrès affirme l’ambition d’un communisme de reconquêtes, l’esprit de conquêtes était bel et bien présent samedi dernier dans l’Allier !

Igor Zamichiei

Article publié dans CommunisteS, numéro 1083 du 22 avril 2026.