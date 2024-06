ALLOCUTION MACRON : Que se passera t-il demain si des militaires français devaient mourir sur le sol ukrainien ?

Depuis quelques heures, la Présidence de la République laisse entendre que l'envoi d’instructeurs sur le sol ukrainien pourrait être annoncé à l’occasion de l’allocution d’Emmanuel Macron ce jeudi.



Les instructeurs appartiennent aux armées nationales et sont de fait des militaires français.



Une telle annonce serait extrêmement grave et romprait avec les lignes rouges jusqu’alors posées et partagées par les Françaises et les Français. Qu’adviendra t-il en effet si, demain, pour notre plus grand malheur, l'un de nos soldats instructeurs trouvait la mort par la faute des armes russes et que la Nation le pleurera dans la cour d’honneur des Invalides ?



La France, puissance nucléaire, sera contrainte de réagir en son propre nom, ouvrant ainsi le chapitre de l'incertitude et du chaos.



Nous arrivons au carrefour de notre histoire comme notre pays en connaît peu.



Il est encore temps, ce mercredi, de mesurer toutes les implications connues d’une telle décision et de renoncer à cet engrenage si dangereux pour notre pays.



Il appartient à Emmanuel Macron, en tant que chef des armées, de choisir son issue.



Pour notre part, nous le sommons de concentrer ses efforts sur une issue de paix, la seule à même de garantir notre sécurité collective.



Nous demandons au Président de la République d'entendre la voix inquiète des Françaises et de Français.



Charge à Emmanuel Macron d'en être digne, comme avaient su le faire, en leur temps, Jacques Chirac et Dominique de Villepin au moment de l'invasion américaine de l'Irak, en 2003.



Dans ce moment si décisif, être de gauche, c'est porter, dans les prochaines heures, la voix de l'opposition à cette escalade militaire.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,

Léon Deffontaines, tête de la liste de la Gauche Unie pour le monde du travail aux élections européennes.

Le 5 juin 2024.