André Chassaigne, en campagne(s) en Ardèche le samedi 11 mai, pour débattre d’agriculture et d’Europe.

Journée marathon pour le député et candidat qui, en local de l’étape, a fait le tour de plusieurs fermes sur le plateau du Coiron, haut lieu de l’élevage ardéchois.

L’arrivée se fait chez Carole Pouzard, élue à la Chambre d’agriculture (Confédération paysanne) et éleveuse de chèvres, qui détaille à André Chassaigne les difficultés pour un élevage paysan, de moyenne montagne, à avoir accès aux subventions de la PAC (politique agricole commune), ce qui s’ajoute à une filière caprine moins organisée que d’autres producteurs.

La visite se poursuit avec un déjeuner-visite organisé par Christophe Chaussy, vice-président du Modef Ardèche et éleveur de porcs de plein air, qui réunit plusieurs agriculteurs et des élus du territoire afin d’évoquer les enjeux sanitaires et réglementaires, rendant difficile l’équilibre économique d’une exploitation qui se veut vertueuse. Producteurs de châtaignes, éleveurs de bœufs, de chèvres et de cochons entament un échange concret auquel le député et candidat répond par nos propositions.

C’est fort de tous ces témoignages que l’Auvergnat va rejoindre la réunion publique organisée à quelques kilomètres de là, à Ucel près d’Aubenas, où l’attendent la presse et plus de 80 participants qui ont fait passer à notre candidat une quasi audition sur nos propositions agricoles.

Il sera notamment question de justice sociale et de politique alimentaire de l’Europe jusqu’aux collectivités locales, de rémunération des paysans et notamment de réforme de la PAC pour soutenir l’emploi agricole. Une part importante des débats ont porté sur les enjeux forestiers locaux, avec la proposition de renforcer le service public par le biais d’un fonds forestier européen.

Près de 20 questions de la salle ont fusé pour se conclure avec une dédicace du livre d’André Chassaigne, Cuba, une étoile dans la nuit, qui a permis aux participants de pouvoir prolonger l’échange avec cette proximité qui caractérise celui qui pourrait bien, le 10 juin, renforcer la gauche européenne en étant élu au Parlement.

Mathieu Soares

Article publié dans CommunisteS, numéro 996 du 15 mai 2024.