Anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau : plus jamais ça !

En ce 27 janvier 2026, le monde se recueille à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah et à la prévention des crimes contre l’humanité, proclamée par les Nations unies en 2005.

Cette date marque l’anniversaire de la libération, le 27 janvier 1945, du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques, révélant au monde l’ampleur du génocide perpétré par le régime nazi et ses alliés. Des millions de Juifs furent assassinés de manière systématique, aux côtés de nombreux autres groupes persécutés en raison de leur origine, de leurs convictions, de leur handicap ou de leur orientation sexuelle.

Cette journée constitue un symbole universel de mémoire et de vigilance : ne jamais oublier, lutter sans relâche contre l’antisémitisme sans cesse résurgent, refuser toutes les formes de discrimination et de racisme, et œuvrer pour que de tels crimes ne se reproduisent jamais.

Pour le Parti communiste français, cet engagement est fondamental. Les six millions de Juifs assassinés ne doivent jamais être réduits à un chiffre, mais reconnus comme le symbole de l’humanité martyrisée par une barbarie totalitaire, chaque victime étant porteuse d’un destin singulier et d’un apport particulier à l’existence humaine.

Les nazis ne cherchaient pas seulement à tuer, mais à effacer toute trace, toute mémoire de ces vies, comme si elles n’avaient jamais existé.

En ce jour de commémoration et en ces temps où la guerre, les totalitarismes et la haine de l’Autre menacent de nouveau la planète, le Parti communiste français renouvelle sa détermination à lutter contre l’antisémitisme, le négationnisme, et toutes formes de discriminations.

Paris, le 27 janvier 2026.

Parti communiste français.