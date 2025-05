Annonces de dissolution : stop à l'arbitraire !

Le ministre de l’Intérieur a annoncé la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine.

Avec cette opération lancée la veille du 1er mai, Monsieur Retailleau a un double objectif : détourner l'attention des Français des revendications sociales et attaquer la liberté d'association.

La liberté d’association est trop importante pour être laissée à l’arbitraire d’un pouvoir qui court derrière l’extrême droite.

Dans le passé, des actions de dissolution ont d'ailleurs été cassées par la justice car sans fondement.

La jurisprudence récente du Conseil d’État doit être respectée lorsqu’elle indique qu’une dissolution à partir d’un ou plusieurs des sept motifs prévus par la loi ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.

A partir de quels faits précis Monsieur Retailleau veut-il dissoudre ces deux groupes ? Tout laisse à croire à cette heure qu'il s'agit d'une volonté politique non motivée par la sécurité intérieure.

Le PCF rappelle que ce sera aux juridictions compétentes d’apprécier la légitimité de cette action en préservant la liberté d'association. En outre, force est de constater que depuis les dernières modifications législatives de 2021 élargissant les possibilités de dissolution, le nombre de dissolutions prononcées est plus important que jamais, sans qu’ait été systématiquement démontré qu’elles étaient motivées par des menaces réelles à l’ordre public républicain. L'heure est à un bilan par le Parlement pour s'assurer que la loi n'est pas utilisée pour museler les oppositions associatives.

Le PCF n’acceptera jamais qu’un gouvernement mette hors-la-loi des structures politiques ou associatives sans apporter de preuves précises que celles-ci constituent des menaces pour notre vie collective, les valeurs de la démocratie ou la forme républicaine de l’État.

Le PCF ne partage pas pour autant les orientations et les méthodes d’actions des groupes concernés.

Le PCF réaffirme sa mobilisation totale contre l'extrême droite et son action constante pour une paix juste et durable entre les peuples palestinien et israélien.

Paris, le 5 mai 2025

Parti communiste français.