Série - Le carré rouge #25

Le carré rouge Epilogue (25)

En quelques épisodes nous vous avons accompagné·es à la découverte d'un endroit unique dans le cimetière du Père-Lachaise, que nous avons appelé le « Carré rouge ».

Face au Mur des fédérés, dans la 97e division, le PCF, par sa marque dans l’histoire de notre pays, va, à partir de la Libération, investir l’espace que nous avons appelé « Le Carré du Parti ». Il est le seul parti politique à disposer d’un espace privilégié, sachant qu’une personne morale ne peut acquérir de concession, les concessions ont été acquises, par les familles, par un mandataire, souvent le trésorier du PCF. Ces concessions sont matérialisées par vingt-trois monuments, sépultures ou cénotaphes qui accueillent ou honorent quatre-vingt-trois camarades ou compagnons de route.

Il fut un temps où seuls les membres du Bureau politique pouvaient y être inhumés et toute demande d’inhumation, ou d’ouverture de caveau, doit toujours avoir l’aval du Parti.

L’entretien des sépultures est assuré contractuellement par une entreprise de marbrerie et de pompes funèbres, de même que leur fleurissement le 1er novembre.

Viennent également, à des dates anniversaires, l’organisation de commémorations par différentes associations, indépendamment de la traditionnelle « montée » au Mur, au cours de laquelle la section du 20e dépose une gerbe. Il y a, début janvier, organisé par l’ANACR (Association nationale des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance) avec l’ACER (Amis des combattants en Espagne républicaine), un hommage au colonel Fabien et à Pierre Villon.

En face de ce carré dans la 76e division, la sépulture d’Henri Malberg 1930-2017, ancien secrétaire général de la Fédération de Paris, membre du Comité central, inhumé avec son épouse et ses deux filles.

Puis quelques pas plus loin, un cénotaphe à la mémoire de Maurice Audin 1932-1957, militant du Parti communiste algérien, engagé dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, dont l’assassinat par l’armée française a été officiellement reconnu en 2018.

Toujours dans la 96e division, le long de l’avenue transversale n°3, on trouve la sépulture d’Henri Krasucki 1924-2003, ancien secrétaire général de la CGT, membre du Bureau politique du PCF, inhumé avec sa mère et sa fille. Puis la concession du « Journal l’Humanité », avec un nom : André Wurmser 1899-1994, écrivain, journaliste pour Les Lettres françaises, Ce soir, l’Humanité.

Gérard Pellois

Bibliographie

Nous irons chanter sur vos tombes, Danielle Tartakowsky, Ed. Aubier

Elles et la Résistance, Marie-Louise Coudert, Éd. Messidor Temps actuels

Missak et Mélinée Manouchian. Un couple en résistance, Gérard Streiff, Éd. L’Archipel

Tambour battant. La campagne présidentielle de Jacques Duclos, Robert Lechêne, Éd. Fayard

Écrits politiques 1956-1969, Waldeck Rochet, Éd. Sociales

Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Alain Dewerpe, Éd. Folio

Georges Marchais, Gérard Streiff

Journaux et revues : L’Humanité, Ce soir

Sites web

Le colonel Fabien

Le Maitron

La Fondation Gabriel-Péri

Les Amis de la Commune

BNF Gallica

Amis et passionnés du Père-Lachaise (APPL)

Les archives de la Ville de Paris

Ciné-archives

L’INA

Wikipédia

Et remerciements à : Gérard Fournier ; Gérard Streiff et son équipe de CommunisteS : Léna Mons, Rachel Romadour, Jacqueline Lamothe, Zouhair Nakara, Igor Zamichiei ; Cati Leclère ; Dominique Maugars.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1093 du 1er juillet 2026