Anticommunisme – Le billet de Gérard Streiff

Le 23 aout prochain, le maire LR (et néo ciottiste) de St Raphael va inaugurer un monument dédié « aux victimes du communisme ». Une première en France, se flatte l’édile. « Opération minable pour plaire au RN» riposte l’élu communiste de Toulon , André de Ubeda. Pour donner du lustre à son initiative, le maire organise un débat de spécialistes… du genre de Vincent Hervouet, ombre damnée de Pascal Praud à CNews, personnage improbable, accusé un temps d’être un plumitif à la solde du roi du Maroc, puis poursuivi en justice pour avoir accusé les musulmans de « vols de moutons pendant le ramadan. ». Bel expert en vérité. Comme le faisait remarquer Ian Brossat, les seules victimes en France des communistes ayant été les collabos et les nazis, à quand une stèle à St Raphael à la gloire de cette engeance ?

Gerard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1050 du 20 août 2025.