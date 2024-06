Appel de syndicalistes

L’enjeu des élections européennes est d’empêcher une nouvelle poussée de toutes les forces d’extrême droite en Europe. Il y a là un danger qui risque de fissurer encore plus notre équilibre démocratique. Ce sont les inégalités et le manque de partage des richesses qui constituent un terreau fertile à la haine et aux conflits contribuant à faire grandir une légitime colère populaire.

Avec cette nouvelle vague brune, les droits humains, les conquis sociaux et les libertés fondamentales risquent de subir des reculs sans précédents.

Le monde du travail a un rôle décisif à jouer pour faire reculer l’extrême droite et les libéraux ! C’est pourquoi les cheminots, avec leurs différentes organisations syndicales, travaillent à mobiliser les salariés pour faire reculer les idées libérales et conquérir de nouvelles avancées sociales.

Il y a urgence à gagner le progrès social et écologique pour faire reculer l’extrême droite et stopper les politiques libérales.

Nous étions rassemblés, le 28 mai lors de la manifestation européenne de cheminots, de façon unitaire, actifs et retraités, pour dénoncer les politiques de libéralisation et pour exiger une politique publique du transport ferroviaire en France et en Europe.

Rassemblés pour exiger une entreprise publique intégrée garantissant le service public, le maintien d’un Fret SNCF utile à la transition écologique, contre l’ouverture à la concurrence dans les régions, pour la réalisation des embauches obtenues par les luttes locales permettant de garantir la réalisation du service public.

Rassemblés également pour l’élargissement à la branche ferroviaire de l’accord de Cessation progressive d’activité qui annule en partie la réforme des retraites à la SNCF. Accord qui aura déclenché un déversement de haine des ennemis des travailleurs, l’extrême droite et les libéraux. Déversement de haine organisé, car il ne faudrait pas que cette victoire fasse tache d’huile dans d’autres secteurs.

Cette victoire n’aura été possible que grâce à l’unité des cheminots, quels que soient leur métier ou leur statut, leur mobilisation massive lors du mouvement de l’an dernier, mais également depuis à travers la multiplication des mobilisations locales et sectorielles pour l’emploi, les salaires et les conditions de travail, victoire possible grâce, également, à l’unité de leurs organisations syndicales !

C’est une victoire qui donne confiance aux cheminots pour aller conquérir de nouvelles avancées pour tous les cheminots, mais aussi pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs de notre pays.

Nous étions plus de 8 000 à Paris pour faire résonner notre colère et nos espoirs.

Le Parti communiste français, son collectif de cheminots étaient mobilisés, avec Fabien Roussel, dans cette manifestation pour apporter notre soutien à ceux qui luttent et faire connaître les propositions portées par la liste conduite par Léon Deffontaines, dans laquelle figure Héloïse D’Halluin, cheminote, dans les élections européennes. De nombreux tracts sur le fret ferroviaire et le journal Agir ont été distribués.

Par ailleurs, c’est plus de 400 cheminotes et cheminots qui se sont engagés dans cette campagne à travers la signature de l’appel à voter du monde du travail pour la liste conduite par Léon.

La mobilisation du monde du travail sera déterminante pour obtenir le progrès social et écologique. Rien ne sera possible sans cette mobilisation. Le monde du travail sera l’acteur des changements nécessaires pour conquérir de nouvelles avancées sociales.

Baptiste Bauza

Article publié dans CommunisteS, n°999, 5 juin 2024.