Après le 2 décembre, amplifions la riposte à l'austérité !

Le PCF salue les dizaines de milliers de salarié·es du public et du privé mobilisés dans 150 manifestations à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires.

Partout en France, les communistes étaient à leurs côtés pour exprimer leur refus net du budget de classe porté par le gouvernement Lecornu, exiger des salaires et des retraites dignes pour toutes et tous, et porter leur propositions alternatives.

Le PCF dénonce avec force la procédure engagée par le mouvement patronal Ethic contre la Secrétaire générale de la CGT qui constitue une nouvelle étape extrêmement grave de la criminalisation de l'action syndicale. Cette attaque s'ajoute aux centaines de militant·es syndicaux·ales envoyés devant les tribunaux. En s'attaquant ainsi à la liberté syndicale, l'objectif est d'empêcher toute contestation des stratégies capitalistes des grands actionnaires qui frappent les travailleuses et les travailleurs et ne servent que leurs profits.

Les parlementaires communistes à l’Assemblée nationale et au Sénat mènent depuis plusieurs mois une bataille pour :

Mettre fin aux dizaines de milliards de cadeaux faits chaque année aux ultra-riches et aux grandes entreprises de notre pays.

Arracher des avancées pour l'emploi, la formation, le pouvoir d’achat, les services publics, l'industrie, nos collectivités locales.

Avec eux, nous appelons à l'intervention la plus large du monde du travail et à faire grandir l'alternative face à l’offensive que mène le capital contre la classe travailleuse avec le soutien des forces de droite et d’extrême-droite.

Agissons ensemble pour prendre le pouvoir sur la production, pour le progrès social et écologique et pour garantir l’espoir d’une paix durable sur le continent européen et partout sur la planète !

Les précédentes journées de mobilisation et le débat parlementaire l’ont montré : ensemble, nous pouvons réussir à mettre au cœur du débat politique et médiatique l’exigence majoritaire de justice sociale et fiscale et le refus d’une austérité mise au service de la course aux armements et aux profits.

Oui à des critères sur les 211 milliards d’euros versés chaque année aux grandes entreprises !

Oui à un Pacte d’avenir pour la France !

Ensemble, prenons le parti du travail et de la Paix.

Paris le 2 décembre 2025,

Parti communiste français.