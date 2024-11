Assassin - Le billet de Gérard Streiff

« Michelin Assassin ! » ont crié vendredi les ouvriers de Cholet lors de la visite du ministre macroniste délégué de l’industrie. « Michelin tue » clamait une banderole. « Capitaliste voyou ! » ajoutait même le maire de la ville. On était curieux de voir comment l’hebdo JDD, organe d’extrême droite (et de de Villiers, Cholet c’est un peu sa région) allait traiter l’info. Ce canard consacre dimanche cinq pages à cirer les pompes de Bardella (pas un mot des licenciements) puis donne la parole au directeur de Michelin, lequel explique sans vergogne que, malgré ses deux milliards d’euros de bénéfices en 2024, Michelin devait fermer Cholet. Parce que c’est comme ça et pas autrement. Quand on pense que onze millions de Français ont voté pour le RN notamment parce qu’il défendait le social…

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1018 du 13 novembre 2024.