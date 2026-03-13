Attaquer la Fondation Vallée, c’est attaquer la santé mentale de notre jeunesse !

Télécharger le communiqué

L’ARS a décidé la fermeture d’un total de près de 50 lits d’hospitalisation à la Fondation Vallée, avant même les conclusions du rapport d'inspection, ce qui a conduit à une rupture de soins pour une vingtaine de jeunes en très grande souffrance à qui aucune solution de remplacement n'a été proposée.



Cette situation est inacceptable, d’autant que la région parisienne est largement sous dotée en structures d’hospitalisation de pédopsychiatrie.



Mais derrière cette fermeture se cache une autre attaque plus fondamentale contre l’intégrité de notre jeunesse. L’ARS reproche notamment aux soignants de la Fondation Vallée leur référence à la psychanalyse, s’inscrivant par là dans une campagne nationale visant à interdire toute référence à la psychanalyse dans les soins psychiatriques.



Au nom d’une pseudoscience - qui s’apparente plus à une position idéologique ! - tous les troubles mentaux ne seraient que des dysfonctionnements neuronaux biologiques. Il n’y aurait aucune incidence du milieu dans le développement de ces troubles, et l’inconscient n’existerait pas !



Pourtant les neurosciences et l’imagerie médicale ont mis en évidence l’effet positif des psychothérapies.



Il ne s’agirait donc plus de soigner une personne singulière en tenant compte de son histoire, mais de traiter un symptôme pris en tant que tel.



Réduire l’humain à sa seule dimension biologique en niant ses dimensions psychiques et sociales conduit à une déshumanisation du soin et une chosification du patient. Cela permet de standardiser les traitements et de faire des économies, au détriment de la prise en compte de la singularité de chaque patient dans un projet de soins individualisé !



Par cette attaque, l’ARS vise en fait à menacer toutes les équipes de pédopsychiatrie qui - fort heureusement ! - ont encore une approche biopsychosociale respectueuse de l’intégrité de la personne.



Pour mener cette campagne idéologique, puisqu’il s’agit bien de cela, le libéralisme s’est doté d’un outil : la fondation FondaMental. Avec des moyens et des soutiens extraordinaires (groupes financiers, sociétés multinationales d’intérim…), elle fait un lobbying intense tant au niveau des parlementaires français et européens, mais aussi des médias et surtout des associations d’usagers et de familles.



Le PCF tient à apporter tout son soutien aux enfants, à leurs proches et aux personnels de la Fondation Vallée qui subissent cette attaque inqualifiable.



Nous combattons, de longue date, avec détermination cette politique de régression sociale et l’idéologie de FondaMental qui la porte.



Nous appelons tous les citoyens et citoyennes, toutes les organisations concernées par ces questions (associations, syndicats, partis…), à se mobiliser pour défendre une prise en compte des dimensions biopsychosociales de la personne condition indispensable pour la reconnaissance de l’intégrité humaine.



C’est la raison pour laquelle nous serons présents lors du Meeting du Printemps de la Psychiatrie le 28 mars à la Bourse du travail de Paris et vous appelons tous à nous y rejoindre !



Paris, le 13 mars 2026



Parti communiste français.