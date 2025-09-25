Attaquer La Marseillaise, c'est attaquer la démocratie elle-même !

Le directeur de publication de La Marseillaise, Léo Purguette, et le journaliste Tristan Arnaud sont aujourd’hui convoqués devant la justice à la suite d’une plainte déposée par un député du Rassemblement national. Après les menaces de mort qui ont visé Léo Purguette, cette nouvelle offensive judiciaire est une tentative évidente de museler une voix populaire née dans la Résistance et qui, depuis près de 80 ans, défend la liberté, la paix et la démocratie.

L'extrême droite s'attaque à la liberté de la presse parce que cette liberté est au cœur de la République. En visant La Marseillaise, l'extrême droite s’attaque à un titre régional reconnu, à un héritage démocratique et au droit du peuple à être informé. Le Parti communiste français dénonce avec la plus grande fermeté :

la stratégie d’intimidation politique menée par l’extrême droite, qui comprend menaces, harcèlement et recours abusif à la justice.

L'absence de protections effectives pour les journalistes exposés aux menaces.

Nous ne laisserons pas l’extrême droite imposer la censure et la peur pour museler la presse. Nous demandons des mesures immédiates de protection pour les journalistes et appelons à la mobilisation nationale contre ces atteintes à la démocratie !

Paris, le 25 septembre

Parti communiste français.