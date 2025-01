Au ministère de l’Intérieur pour porter la voix des élus locaux !

Une délégation conduite par Fabien Roussel et Cécile Cukierman, composée de parlementaires communistes du groupe GDR à l’Assemblée nationale et CRCE-K au Sénat ainsi que des maires communistes issus de toute la France a été reçue hier par le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Depuis plusieurs années, face au développement de la violence et des trafics de drogue, d’armes et d’êtres humains, le PCF a mis au cœur de ses priorités le droit à la tranquillité et la sécurité. Parce que les familles modestes, les salariés vivants dans les quartiers populaires des grandes villes mais aussi dans les zones semi urbaines sont en première ligne et parce que des services publics, des agents publics, des élus, sont, partout en France, menacés par une mafia de plus en plus présente.

Les élus et parlementaires souhaitent alimenter les débats au Parlement alors que la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France a publié son rapport en mai dernier et que le projet de loi sera présenté en séance publique au Sénat à la fin du mois de janvier.

Confrontés comme des dizaines de milliers d’élus locaux à la réalité quotidienne de l’insécurité, les maires et les parlementaires communistes, très mobilisés sur le sujet, ont rappelé au ministre que la sécurité est et doit demeurer une compétence régalienne, pour laquelle l’Etat doit s’investir pleinement afin de garantir à chacune et à chacun la tranquillité nécessaire à l’émancipation individuelle et collective.

C’est la condition indispensable pour que les collectivités locales, en complémentarité avec l’État et conformément à leurs compétences, continuent de jouer tout leur rôle pour garantir la cohésion sociale et faire vivre l’égalité sur tout le territoire de la République.

Les annonces sur le Budget 2025 faites par le nouveau Premier ministre constituent, à cet égard, une menace réelle pour le fonctionnement des services publics locaux et ses agents et leur capacité à assumer l’ensemble de leurs missions.

7 chantiers prioritaires ont été identifiés et portés par les élus : recrutement de 60 000 fonctionnaires dans la police, la gendarmerie et les douanes, revalorisation des salaires, abrogation de la réforme de la PJ, lutte contre le haut du spectre, renforcement du maillage en brigades de gendarmerie et en commissariats, protection des policiers municipaux et clarification de leurs missions.

