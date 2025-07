Pas touche à l’audiovisuel public !

La réforme portée au bulldozer par Rachida Dati pour affaiblir et asservir le service public de l’audiovisuel a été rejetée à l’Assemblée nationale. Son parcours parlementaire chaotique devrait interroger un gouvernement qui ne devrait pas se sentir autorisé à imposer quoi que ce soit au pays.

Nous le mettons en garde contre sa volonté de passage en force avec l’aide de la majorité sénatoriale.

D’un côté, libéraux et autoritaires défendent la réduction du pluralisme des médias, la mise au pas des médias publics et l’affaiblissement des capacités publiques ; de l’autre, des puissances financières considérables investissent pour façonner les opinions et organiser leur petit commerce des imaginaires.

La démocratie a besoin d’un service public de l’audiovisuel puissant et indépendant. Et ce n’est pas pour rien que le Rassemblement national, qui cherche à prospérer sur le fondement des ambiguïtés qu’il entretient, a pour projet de le supprimer purement et simplement.

La résistance au sein des entreprises de l’audiovisuel public est massive.

Nous saluons les mobilisations des salariés des entreprises publiques qui défendent leur outil de travail et notre outil d’information, de culture et de divertissement. Un tel outil populaire ne saurait être le jouet des gouvernants : non l’audiovisuel public n’est pas, comme le déclarait Emmanuel Macron en 2017, « une honte pour nous concitoyens ». Il est notre bien commun et nous sommes en droit d’en attendre le meilleur, à condition de lui en donner les moyens. Il en va de même pour l’Agence France Presse, qui constitue le socle indispensable à une information solide.

Affaiblir et asservir l’audiovisuel public, c’est laisser la place à d’autres dans ce qui est en train de ne devenir qu’un marché de l’information et de la création de contenus, c’est s’en prendre à l’intérêt général.

Vive l’audiovisuel public ! Salariés, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, citoyennes et citoyens, nous pouvons leur faire entendre raison et préserver la possibilité de l’audiovisuel public dont nous avons besoin.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,

Pierre Dharréville, Responsable de la commission Culture au PCF,

Le 1er juillet 2025.