Turquie : Un nouveau cap a été franchi dans l'autoritarisme d’Erdogan

Un simulacre de procès politique, vient d’annoncer des peines allant jusqu’à 42 ans pour Selahattin DEMIRTAS, co-président très populaire du HDP et de 30 ans pour Figen YUKSEKDAG, co-présidente également du HDP pour avoir appelé à la solidarité avec les populations kurdes de KOBANE face aux terroristes de l’Etat Islamique (DAECH).

Après plusieurs années de procès sans fondements et malgré toutes les alertes des forces démocratiques en Turquie, face notamment aux entorses aux droits de l’homme et au droit international, la justice turque vient de prononcer des condamnations pour plus d’une centaine de dirigeants kurdes sur la base d’accusations fallacieuses, sans fondements et injustifiées.

Ces jugements sont très clairement commandée par le régime islamiste corrompu de l’AKP et par le président Erdogan en personne, à l’image d’autres tyrans dans le monde.

Le Parti Communiste Français attire l’attention de notre peuple sur la gravité de ces faits et appelle à la solidarité avec le mouvement démocratique kurde et turc. Il réaffirme tout son soutien aux forces democratiques turques et kurdes, militants et militantes du DEM, ainsi que nos ami·es du CDKF. Nous réaffirmons notre solidarité pleine et entière avec Selahattin Demirtas et Figen Yuksekdag et appelons l’Union Européenne et la France à agir pour leur libération et la révision de ce procès sans aucun fondement.

Parti Communiste Français,

18 mai 2024