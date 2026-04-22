Dans L’Avant-Garde Plus, la jeunesse face à Parcoursup

Dans le dernier épisode de L’Avant-Garde Plus, partez à la rencontre de Rosa et Maël, deux jeunes militants communistes qui luttent avec détermination contre la sélection imposée par Parcoursup. Cette vidéo plonge au cœur de l’angoisse que vivent les lycéens face à cette plateforme. Ces derniers dénoncent avec force la sélection sociale, géographique et genrée qu’elle génère.

Face à des équipes éducatives débordées et à un accompagnement largement insuffisant, Rosa et Maël ont décidé de ne pas rester inactifs. Ils témoignent de leur mobilisation concrète pour organiser la riposte. Maël raconte notamment la création d’un cahier de doléances, véritable outil de recueil de la parole lycéenne qui a rassemblé plus d’une centaine de témoignages poignants. Ce travail méticuleux a trouvé un écho inespéré lors de l’audition inédite de Maël devant la Cour des comptes, une occasion unique de porter la voix des élèves et de défendre l’accès à un enseignement supérieur public de qualité pour tous.

Ne manquez pas cette émission essentielle pour saisir les réalités concrètes que traverse les lycéennes et lycéens, et comprendre l’importance cruciale de s’organiser collectivement pour son émancipation.

Retrouvez l'émission ci-dessous :

Article publié dans CommunisteS, numéro 1083 du 22 avril 2026.