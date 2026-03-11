L’Avant-Garde Plus : le nouveau média de combat pour la jeunesse débarque sur YouTube !

Le paysage médiatique s’enrichit d’une nouvelle voix engagée avec le lancement de L’Avant-Garde Plus, la déclinaison vidéo du journal historique du jeunes communistes de France.

Présentée par Tom, rédacteur en chef de L’Avant-Garde, cette chaîne YouTube modernise le centenaire. Conçue comme une véritable « arme pour l’action », elle s’adresse directement aux lycéens, étudiants, apprentis et jeunes travailleurs de France. La programmation promet d’être riche avec des politiques, des émissions de plateau thématiques et des interventions de spécialistes et d’invités internationaux.

Pour son coup d’envoi, la chaîne propose un décryptage de haut vol sur la de l’impérialisme américain. Accompagné de Nadia, coordinatrice nationale du MJCF, Tom reçoit Esteban Evrard et Vincent Ortiz pour analyser les bouleversements de l’économie mondiale.

Ce premier épisode plonge les spectateurs dans la commerciale entre les États-Unis et la Chine, utilisant l’industrie automobile comme prisme de compréhension. Les invités y discutent de sujets stratégiques tels que le modèle de Tesla, l’ascension de BYD et le concept d’intégration verticale.

Fidèle à sa tradition de proximité, L’Avant-Garde ne se limite pas à la vidéo. En complément de cette nouvelle chaîne YouTube, vous pouvez retrouver l’actualité au jour le jour sur ses canaux , WhatsApp et Instagram. Le contenu reste également accessible via son hebdomadaire en ligne, son site Internet ou son papier distribué par les militants communistes.

Rejoignez dès maintenant l’aventure L’Avant-Garde Plus pour comprendre et transformer le monde !

Article publié dans CommunisteS, numéro 1077 du 11 mars 2026.