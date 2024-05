Banquet de la Dépêche de l’Aube : Fraternité et combativité !

Plus de 200 personnes étaient présentes dimanche 28 avril à Saint-André-les-Vergers pour le traditionnel banquet de la Dépêche de l’Aube. Événement désormais incontournable pour un journal local qui a pignon sur rue. Une journée riche en émotion où se mêlent bon repas, fraternité et danse endiablée, mais aussi politique !

Des interventions ont eu lieu en début de repas afin de revenir sur l’intérêt de soutenir la presse engagée et indépendante, puis également sur les batailles locales menées par les communistes de l’Aube, comme notamment la lutte pour le droit à la santé, notre département étant un désert médical lourdement touché par le manque de médecins et les difficultés d’accès au soin. Le banquet a donc été l’occasion pour les communistes de lister leurs propositions.

Les élections européennes au cœur du banquet

Évidemment la thématique centrale du banquet cette année était les élections européennes ! Nous avions donc la chance d’avoir parmi nous Hélène Bidard, 4e sur la liste « Gauche unie pour le monde du travail » portée par Léon Deffontaines.

Hélène Bidard a prononcé un discours offensif nécessaire dans cette dernière ligne droite de campagne : « Protégeons les salaires contre le dumping social et agissons pour leur harmonisation vers le haut ! Sortons du pacte d’austérité budgétaire européen ! », a affirmé la candidate. Voter pour la gauche unie, c’est voter pour la fin de l’Europe de l’austérité et pour une Europe de solidarité.

La candidate a également ajouté que pour cette élection « il n’y a pas de vote utile, on vote pour ses idées », puisque c’est une élection à la proportionnelle. Donc voter pour une liste de gauche c’est retirer des députés à la droite et à l’extrême droite.

Hélène Bidard a également dénoncé l’escroquerie qu’est l’extrême droite. « Le RN a le même projet économique qu’Emmanuel Macron, la xénophobie et l’attaque contre les droits des femmes en plus. » Les élus RN ont voté contre l’IVG dans la Constitution, contre le rétablissement de l’ISF, contre la loi contre les déserts médicaux… Voilà ce qu’est vraiment l’extrême droite.

Elle a bien sûr parlé des enjeux internationaux, cruciaux dans la période : « Nous n’avons qu’une seule ambition, qu’un seul projet : la paix, la paix, la paix ! » a affirmé Hélène Bidard, que ce soit en Israël et Palestine ou en Ukraine. Porter une voix de paix est primordial, l’Europe doit changer et devenir une Europe de paix et de coopération des peuples.

« Nous porterons le combat d’une République féministe qui fait progresser les droits des femmes en France et en Europe », a affirmé la candidate. Voter pour cette liste c’est voter pour des candidat·e·s féministes qui se battront pour l’égalité salariale femmes-hommes et pour les droits des femmes !

La liste Gauche unie pour le monde du travail est composée d’un tiers de syndicalistes, des candidat·e·s de terrain et au cœur des luttes ! Ce sont elles et eux, les élu·e·s dont nous avons besoin pour faire bouger les choses.

Après les discours, place à la fraternité ; c’est aussi cela la politique : Des échanges autour d’une bon repas local et de musiques populaires, une tombola avec de supers prix !

Les communistes de l’Aube sont sortis du banquet toujours plus déterminé·e·s pour la dernière ligne droite de campagne : collages, distribution sur les marchés du département et écoutes collectives des meetings ! Nous aurons un deuxième temps fort de campagne dans l’Aube : la venue de Amar Bellal à Troyes le 23 mai pour échanger autour du Plan climat du PCF et démontrer que ce sont les candidat·e·s de la liste Gauche unie qui sont porteurs des vrais changements en Europe. Alors, à la conquête de nouveaux jours heureux !µ

Camille Lainé

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, n°995, 9 mai 2024.