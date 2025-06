Basket – Le billet de Gérard Streiff

Fabien Roussel, en février dernier sur BFM, qualifiait Lakshmi Mittal, le milliardaire indien de l’acier, de truand. Truand le père et canaille le fils qui vient d’investir un milliard de dollars pour s’acheter une équipe américaine de basket, les Celtes de Boston (ou Boston Celtics), pour la modeste somme d’un milliard de dollars. Ce n’est plus de l’indécence, c’est un crachat au visage des salariés d’ArcelorMittal. Et tous les Retailleau, qui piapiatent sur les dangers que représenterait le moindre voleur de poules, ici se taisent. Ils se couchent quand le pognon parle et quand passe l’ennemi public n° 1, ils font mine de ne pas voir.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1045 du 11 juin 2025.