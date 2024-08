Bataille d’idées – Le billet de Gérard Streiff

À l’occasion de l’Université d’été du MEDEF, Patrick Martin, président de cette organisation, a annoncé le lancement d’un « Front économique ». Réunissant patrons, économistes bien en cour et influenceurs divers, ce « Front » est destiné à combattre, pied à pied si l’on peut dire, les positions alternatives du NFP et à justifier coûte que coûte l’option libérale, la seule possible aux yeux de Martin. C’est une très vigoureuse bataille d’idées qui s’annonce là et qui ne saurait surprendre les communistes ; eux-mêmes, à leur manière, s’y sont préparés lors de leur Université de Montpellier.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, N°1007, 28 août 2024.