Un beau moment politique

En novembre 2025 les camarades communistes vosgiens décident et œuvrent à la création de l’Association vosgienne des amis de l’Humanité. Chose faite, l’association doit vivre en proposant des animations politiques et culturelles pour soutenir notre journal.

En mars 2025, une idée un peu folle émerge : nous allons faire une fête vosgienne de l’Humanité pour une première fois en juin 2025. Et ça y est, cette première fête vosgienne de l’Humanité a eu lieu ce samedi 28 juin. Nous n’imaginions pas rencontrer un tel succès, tout d’abord sur le plan de l’affluence qui a été bien au-delà de nos espérances.

Un succès humain, car oui l’humain était bel et bien au cœur de cette fête durant laquelle le peuple cubain a été au centre, avec une collecte de médicaments et de matériel médical colossal. Une solidarité qui a été aussi portée aux Palestiniens.

Une fête de l’Huma ne saurait être de qualité sans ses débats. Et c’est autour d’un fil conducteur sur la question industrielle et écologique que Evelyne Ternant, Amar Bellal, membres de l’Exécutif national du PCF, sont venus débattre avec David Blaise de la CGT métallurgie. Chacun a présenté des solutions concrètes pour montrer que d’autres choix sont possibles pour la décarbonation des industries, sans faire le choix de la délocalisation, devant un public attentif et réceptif aux propositions, tant du PCF et de la CGT qui se rejoignent sur beaucoup de points, notamment sur l’intervention des salariés.

Frédéric Boccara, membre de l’Exécutif national du PCF, était lui aussi présent pour un débat riche face à un ex-député macroniste David Valence. Un débat qui a rassemblé beaucoup de monde et qui était animé par deux brillants jeunes étudiants passionnés de politique. Deux visions sur la question de la dette qui a amené des questionnements du public.

Une fête placée sous le signe de l’Humanité aussi par le choix des animations, avec de nombreux stands partenaires avec la CGT santé, l’AFPS, ATD Quart Monde, la Ligue des droits de l’homme, le MJCF…, une exposition sur les 80 ans de la Sécu et l’exposition du PCF sur Manouchian.

La culture était aussi de la partie avec des artistes peintres, de la littérature, des artisans. Sans oublier les produits du terroir.

Le côté festif n’a pas été oublié puisque ce sont 4 groupes de musique différents qui ont animé toute la journée et la soirée. La question de l’égalité femmes/hommes était aussi abordée par la présence d’une chorale féministe.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un beau moment politique, culturel et festif. L’Humanité a pris toutes ses lettres de noblesse cette journée. Le journal a besoin de nous et c’est aussi pour cela que cette belle fête a mis en avant la nécessité de lui venir en aide.

Nous ne pouvons être que satisfaits et fiers de cette toute première édition qui en appelle d’autres.

Sandra Blaise

Article publié dans CommunisteS, numéro 1048 du 02 juillet 2025.