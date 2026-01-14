Berlin : la gauche se lève pour la paix, le désarmement et la lutte contre l’austérité

Ce dimanche matin à Berlin, les communistes et la gauche allemande ont défilé nombreuses et nombreux, portant un message clair : le peuple allemand et sa jeunesse ne se laisseront pas confisquer leurs choix d’avenir. C’est la journée de mobilisation, comme chaque année avec la traditionnelle cérémonie en hommage à Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht et leurs camarades, rassemblant largement les forces de la gauche allemande pour un hommage solennel à leur commun héritage de lutte internationaliste et au combat pour la paix.

Pour le Parti de la gauche européenne, où nous représentons le PCF avec Vincent Boulet, ce temps de rendez-vous s’inscrivait dans deux journées denses de travail et de construction collective, autour de la paix, du désarmement et de la lutte contre l’austérité.

Dans le cadre du temps démocratique dédié ce samedi à la préparation du congrès du PGE, qui aura lieu en avril, à Bruxelles, ces préoccupations étaient au cœur de tous les échanges.

Cette rencontre de travail a été l’occasion d’aborder de nouveau les enjeux cruciaux de paix et de coordonner les initiatives conjointes avec des représentants de Die Linke (Allemagne), du Parti des travailleurs belges (Belgique), d’Izquierda Unida et du Parti communiste d’Espagne, du KPö (Autriche), de Syriza et de Nea Aristera (Nouvelle Gauche, Grèce), de Refondation communiste (Italie), Levica (Slovénie) et Levice (République Tchèque)…

Ensemble, nous travaillons dès à présent à construire une réponse internationale commune face à la crise capitaliste et à la montée du bellicisme partout en Europe et dans le monde, face aux monarchies capitalistes impérialistes. Ces journées ont ainsi été l’occasion de renforcer notre travail commun avec Die Linke, qui a profondément renouvelé, rajeuni et élargi sa base militante. Dans les semaines et les mois à venir, la paix pour les peuples et la lutte contre l’austérité seront notre boussole.

Hélène Bidard

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1069 du 14 janvier 2026.