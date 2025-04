Pour que vive le Parti, formons nos cadres !  Bilan des premiers stages régionaux

Pour répondre aux besoins de formation des cadres locaux du Parti, le secteur Formation a créé les stages cadres régionaux, format qui a été confirmé dans les décisions du 39e Congrès.

Ils s’adressent aux camarades en responsabilité ou prêts à l’assumer (cellule, section, fédération). D’abord organisés sur deux week-ends, le format a évolué : aujourd’hui concentré sur trois jours consécutifs, il permet la participation d'un plus grand nombre de militants.

Chaque stage combine théorie et pratique pour armer les cadres dans leur rôle. Beaucoup se retrouvent isolés face à leurs responsabilités : le stage, organisé à l’échelle des anciennes régions, permet échanges, entraide et liens entre fédérations. Depuis le congrès, sept stages ont été réalisés (Bretagne, PACA, Languedoc-Roussillon, Île-de-France, Aquitaine, Alsace-Lorraine, Centre) et deux sont à venir (Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées). En deux ans, 117 camarades ont été formés.

Les 5, 6 et 7 avril, c’est à Orléans que 20 militants de la région Centre ont participé à ce temps fort. Accueil-café dès 9 h samedi, suivi d’un mot d’introduction posant le cadre. Au programme : Dépasser le marché capitaliste ; Moyens du Parti ; Prévenir les violences sexuelles et sexistes ; Impérialisme et capitalisme ; Structurer l’activité militante ; Stratégie de communication ; Dialectique et politique ; Renforcement et développement des cellules.

Une parité presque atteinte (45 % de femmes), 40 % de participants de moins de 40 ans, et 5 fédérations représentées sur 6. Bien souvent, une fédération manque à l'appel. Les objectifs de formation sont trop peu priorisés dans nos fédérations, les responsables formation se retrouvent isolés. Le secteur Formation renforce donc ses liens avec eux pour les accompagner et recenser les besoins locaux.

Les intervenants, pédagogues et dynamiques, évitent les formats trop descendants. Les échanges, tout au long des séances, enrichissent les contenus. Ils se sont prolongés par des soirées tout à fait fraternelles et ludiques où les camarades ont pu découvrir « La bataille communiste » (jeu de cartes créé par les camarades hauts-garonnais) permettant de s’approprier l’histoire du Parti tout en travaillant son argumentation. La formation n’est jamais loin et se décline à chaque moment du stage !

Le sérieux de la "promo Centre" a permis de respecter les horaires sans effort, merci à eux pour leur exemplarité.

Un week-end studieux, fraternel et précieux pour faire vivre notre parti.

Roséane Auguenois

Article publié dans CommunisteS, numéro 1037 du 9 avril 2025.