Bosch : il n’y a pas de fatalité à la désindustrialisation

Le PCF dénonce la décision brutale et inacceptable de la direction du groupe Bosch de fermer l’usine de Moulins-Yzeure. 270 femmes et hommes risquent de perdre leur emploi.



Derrière les chiffres, ce sont 270 familles, 270 vies professionnelles, autant de savoir-faire industriels reconnus et un bassin d’emploi déjà fragilisé par des décennies de destruction de l’emploi industriel qui sont menacés.



Le Parti communiste français exprime sa solidarité totale avec les salariés du site et refuse que cette fermeture soit présentée comme une fatalité alors qu’elle relève en réalité de choix politiques, financiers et industriels guidés uniquement par l’impératif de la rentabilité maximale.



Cette annonce vient malheureusement s’ajouter à une longue liste de coups portés à l’industrie dans le département de l’Allier. En près de 20 ans ce sont plus de 3000 emplois industriels qui ont ainsi été supprimés dans tout le département.



Après Erasteel, Brea System, Adisseo ou encore AMIS, c’est une nouvelle fois l’emploi industriel et le savoir-faire local qui sont durement touchés. C’est aussi tout un territoire qui se voit privé de ses forces vitales et qui risque de mourir à petit feu, sacrifié sur l’autel de la rentabilité.



A quelques heures d’une rencontre prévue avec le président du groupe Bosch, le PCF appelle l’État et la direction du groupe à rendre des comptes. Alors que l’entreprise a bénéficié d’aides publiques, d’exonérations fiscales et du soutien des collectivités locales ces licenciements sont inacceptables !



Toutes les énergies doivent désormais être mobilisées pour défendre les salariés, garantir leurs droits et ouvrir de réelles perspectives pour l’avenir du site et de l’industrie dans l’Allier.



Paris, le 22 janvier 2026