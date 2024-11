Bourreau – Le billet de Gérard Streiff

Sur six colonnes, ce samedi, Le Figaro (p. 13) titre : « Comment les communistes ont sali la mémoire du colonel P.H. » Un intitulé très « guerre froide ». Quelle mouche a piqué ce journal ? On veut comprendre. Le colonel en question commandait le commando de paras qui a « sauté » sur Kolwezi (Congo) en 1978, sur ordre de Giscard, pour venir en aide au tyran Mobutu. Le colonel allait être couvert de gloire pour cet exploit quand le communiste Henri Alleg (La Question, 1958, éditions de Minuit), dans l’Humanité, l’identifie comme faisant partie de ses bourreaux (P.H. a arrêté aussi Maurice Naudin) en pleine guerre d’Algérie. Du coup l’autorité du colonel en a pris un coup. Voilà l’histoire. Un demi-siècle plus tard, Le Figaro se réveille. Pour une bien mauvaise cause. Faut-il écrire Le FigarO.A.S. ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1019 du 20 novembre 2024.