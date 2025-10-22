Cafard – Le billet de Gérard Streiff

Deux banques américaines qui font faillite, découverte de 60 millions de créances douteuses, plongeon de 100 milliards de dollars de valorisation boursière : il se passe de drôle de choses du côté des banques US. Simples péripéties ? Cas isolés ? Quelques brebis galeuses ? Ça n’a pas l’air d’être l’avis de Jamie Dimon, patron de JP Morgan Chase, première banque des USA (et sans doute du monde). L’homme, qui a le sens des formules, déclare : « Quand vous voyez un cafard, c’est qu’il y en a probablement davantage. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1059 du 22 octobre 2025.