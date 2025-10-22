Cafard – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 22 octobre 2025

Deux banques américaines qui font faillite, découverte de 60 millions de créances douteuses, plongeon de 100 milliards de dollars de valorisation boursière : il se passe de drôle de choses du côté des banques US. Simples péripéties ? Cas isolés ? Quelques brebis galeuses ? Ça n’a pas l’air d’être l’avis de Jamie Dimon, patron de JP Morgan Chase, première banque des USA (et sans doute du monde). L’homme, qui a le sens des formules, déclare : « Quand vous voyez un cafard, c’est qu’il y en a probablement davantage. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1059 du 22 octobre 2025.

Les dernières actualités

La Serbie en ébullition

Budget 2026 : Apprentis, Macron baisse ton salaire et ton patron ne t’aidera pas !

Je m’inscris à la newsletter

L’espoir de lendemains qui chantent

Lancement de la souscription nationale : « On ne plie pas, on souscrit ! »

Élus communistes, bâtisseurs et rassembleurs