Camp d’été du MJCF : vacances, éducation populaire et fraternité pour plus de 100 jeunes.

Du 24 au 29 juin, plus d’une centaine de Jeunes Communistes venus de toute la France se retrouveront en Gironde pour le traditionnel camp d’été du MJCF.

Un rendez-vous attendu, qui conjugue droit aux vacances pour toutes et tous, formation militante et convivialité !

Droit aux vacances, un acquis à défendre et à élargir

À l’heure où partir en vacances reste inaccessible pour des millions de jeunes et de familles, le MJCF réaffirme l’exigence d’un droit effectif aux vacances pour toutes et tous. Organisé à prix coûtant, grâce à l’engagement des militantes et militants, ce camp rend possible quelques jours de repos, de détente et de découverte !

L’éducation populaire au cœur du projet

Au-delà du simple séjour, le camp est un espace vivant d’éducation populaire. Chaque journée s’articule autour d’ateliers, de formations plénières et de débats, où chacun peut questionner, apprendre et partager ses expériences. Cette année, nous échangerons notamment sur la solidarité internationale, avec une table ronde sur Cuba, et sur les enjeux féministes avec la venue de chercheuses comme Elsa Koerner et Roséane Auguenois, et bien sûr sur les perspectives de développement du MJCF.

Culture, sport et fraternité

Entre ateliers pratiques, activités sportives, après-midi plage, ciné-débats, quiz et karaoké, tout est pensé pour favoriser l’émancipation et la camaraderie. L’atelier « Cocomédie musicale » viendra clôturer ces journées par une représentation collective, symbole de la créativité des campistes.

Un moment essentiel pour construire l’avenir

Ce camp d’été est bien plus qu’un temps de vacances : il est un moment où se forgent les idées et les liens qui nourriront les combats de la rentrée. Dans un contexte où les jeunes subissent précarité, galères au travail et dans les études, les jeunes communistes réaffirment, à travers cette initiative, leur rôle moteur pour organiser la colère, renforcer la solidarité et ouvrir des perspectives de transformation sociale !

Article publié dans CommunisteS, numéro 1047 du 25 juin 2025.