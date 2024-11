Campagne hôpital à Paris

Dans le cadre de la « Campagne nationale pour l’emploi dans l’industrie et les services publics », la Fédération de Paris a choisi de mener la bataille pour l’hôpital public.

Un de nos objectifs est de recréer un réseau de communistes chez le 1er employeur d’Île-de-France : l’AP-HP, et à terme y recréer des cellules d’entreprise.

Nous avons élaboré un plan de campagne, adopté en conseil départemental, présentant les objectifs et le déroulé de la campagne. Construite pour s’articuler avec les débats parlementaires sur le budget et la santé, la campagne repose sur un site pétition (https://paris.pcf.fr/campagne-hopital-public/) et un recueil de témoignages anonymisés de personnel de l’hôpital.

Pour impulser cette initiative, nous avons constitué un comité de campagne réunissant les camarades volontaires ainsi qu’un·e référent·e par section. Concrètement, nous avons édité un tract fédéral commun, organisé une formation présentant les grands enjeux de l’entreprise et du secteur, et fixé des objectifs de signatures par section.

Les camarades se lèvent tôt pour diffuser la campagne devant les hôpitaux aux horaires adéquats, les centres de santé, les métros et les marchés. Certaines sections organisent aussi des boîtages et des porte-à-porte dans les logements du personnel hospitalier.

Les signatures de la pétition que nous suivons avec attention nous permettent de récréer du lien avec des syndicalistes et des salarié·es : un rappel téléphonique est systématiquement réalisé lorsque cela est possible. En un mois, nous avons récolté un demi-millier de signatures et pris contact avec des dizaines de salarié·es, dont des adhérent·es, mais aussi un grand nombre de sympathisant·es. L’affichage clairement communiste de la campagne n’empêche pas que 2/3 de nos signataires ne soient pas, à ce jour, adhérents du PCF.

Le 29 octobre, journée de mobilisation nationale dans le secteur, nous étions présents et visibles en nombre aux côtés des hospitaliers mobilisés pour des investissements et des embauches à l’appel de l’intersyndicale dans le cadre des débats sur la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS).

Maintenant que nous avons établi une base de contacts et de militants, nous espérons organiser des réunions publiques et des mobilisations d’appoint pour soutenir nos revendications. Ces événements seront l’occasion de donner la parole directement aux salarié·es, aux usager·es, et aux élu·es qui se battent sur les questions du financement de la Sécurité sociale. Ce sera aussi l’occasion de diffuser nos propositions sur les pré-recrutements du personnel hospitalier, la création d’une cotisation sur les revenus financiers des entreprises, et le rôle d’un pôle public bancaire pour financer le développement de nos services publics.

Après la fin des débats parlementaires sur le budget, nous ferons le bilan de notre campagne et en tirerons les leçons. Notre fichier de contact détaillé doit nous permettre de pivoter sur une phase de renforcement les luttes locales contre les fermetures et fusion d’hôpitaux avec les usager·es et salarié·es de chaque hôpital.

Alec Desbordes

Article publié dans CommunisteS, numéro 1017 du 6 novembre 2024