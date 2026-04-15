Campagne nationale du PCF : « Un million d’oliviers pour la paix en Palestine »

45 500 € collectés, 10 271 oliviers déjà plantés !

Le PCF réaffirme sa solidarité historique avec le peuple palestinien dans sa lutte de libération nationale. Face à une stratégie d’anéantissement, nous opposons une solidarité internationale concrète et une bataille politique fondée sur le droit international, c’est-à-dire la solution politique à deux États. L’enracinement à la terre demeure, plus que jamais, le cœur de la résistance, contre la spoliation.

Grâce à la mobilisation de nos fédérations, 45 500 € ont été collectés, permettant la plantation de 10 271 oliviers. Chaque plant est un acte de résistance face à l’occupation militaire et à la colonisation de peuplement israélienne.

Un succès de solidarité internationale utile et concret

Lancée par la fédération du Val-de-Marne et entérinée par le Conseil national du 17 mai 2025, cette initiative marque une étape clé de l’action des communistes aux côtés des Palestiniens.

En coordination avec l’OLP, le ministère de l’Agriculture et les coopératives agricoles, l’Association des agronomes arabes (AAA) a sélectionné, via des pépiniéristes locaux, des plants de qualité (80 à 120 cm). En décembre 2025, ces 10 271 arbres été mis en terre sur hectares, répartis dans zones ées (Ramallah, Naplouse, Hébron, Tulkarem, Bethléem et Jérusalem), à distance des colonies pour garantir leur préservation.

Ce projet soutient directement 366 familles d’agriculteurs. Chaque don de 10 € constitue un acte politique en faveur de la souveraineté alimentaire et de la production d’huile – pilier économique de la Palestine - tout en protégeant les terres contre l’occupant.

78 ans de nettoyage ethnique : la terre, comme enjeu de résistance

Depuis la Nakba de 1948, marquée par l’expulsion forcée de 800 000 Palestiniens, et depuis l’occupation de 1967, les gouvernements israéliens s’attaquent à l’accès à la terre, à l’eau et à la nourriture. Cela a été considérablement renforcé par la politique suprémaciste de Benyamin Netanyahou. En Cisjordanie comme à Gaza, l’arme alimentaire est devenue un outil de guerre.

Depuis 1967 : Plus d’un million d’oliviers ont été détruits par l’armée et les colons.

Depuis octobre 2023 : 50 000 arbres supplémentaires ont été arrachés.

Impact économique : L’olivier génère 40 % des revenus pour 80 000 producteurs. Sa destruction menace la sécurité alimentaire et provoque un véritable écocide (érosion des sols).

Cette stratégie de dépossession vise à empêcher l’émergence d’un État viable et souverain. Lors de la récolte d’octobre 2025, l’ONU a recensé 225 attaques de colons, faisant 171 victimes. Sous la terreur de ces milices protégées par Netanyahou, plus de 20 % de la production n’a pu être récoltée.

Dans le contexte de génocide à Gaza et d’intensification de la répression en Cisjordanie occupée (annexion complète des territoires, 900 checks points, 10 000 prisonniers politiques dont torture, déplacements forcés, assassinats…), la campagne du PCF prend tout son sens politique face aux 750 000 colons surarmés.

Peine de mort pour les Palestiniens, la volonté d’assassiner tout un peuple !

Alors que Netanyahu et Trump propagent le chaos au Moyen-Orient en toute impunité et illégalité, le gouvernement suprémaciste d’extrême droite israélien franchit un nouveau cap pour liquider la question palestinienne.

L’offensive est législative. Le 30 mars, la Knesset a instauré la peine de mort pour les seuls Palestiniens, en marquant un tournant historique. Pour Ofer Cassif et Aida Tuma, députés communistes israéliens : « La Nakba continue. Israël légitime et justifie désormais le génocide, l’apartheid et le nettoyage ethnique. La loi sert le fascisme et le renforce.»

Amplifions notre solidarité internationale !

Alors que la France se rend complice de crimes de guerre par ses ventes d’armes à Israel, les communistes disent NON à la proposition de loi Yadan ! En faisant l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme, ce texte dénoncé par l’ONU criminalise toute critique d’Israël en menaçant le mouvement de solidarité, comme le souligne le communiqué du PCF paru le 8 avril dernier : La loi Yadan doit être retirée

Face à l’urgence et à l’invisibilisation des souffrances du peuple palestinien, nous renforçons la campagne des oliviers avec un nouvel objectif de 000 €. Dans ses remerciements à Fabien Roussel, Issa Elshateh (vice-président de l’AAA) souligne que face à l’annexion des terres, cette campagne est « vitale pour la survie, la dignité et l’indépendance économique des Palestiniens ».

L’engagement du PCF est total : pas de paix sans justice, ni sans sanctions contre les crimes d’Israël. Nous exigeons le respect du droit international, la pleine souveraineté de la Palestine et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.

Christine Hernandez

coordinatrice de la campagne nationale PCF « Un million d’oliviers »

Contact pour lancement de campagne dans les fédérations :

06 08 67 72 75 | [email protected]

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.