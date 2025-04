Campagne pour la paix

Mardi 9 avril à Vénissieux, les militants communistes du Rhône, avec le soutien des équipes du Conseil national, ont organisé un grand meeting national pour la paix.

Dans une ville de 65 000 habitants, qui fête cette année ses 90 ans de gestion de gauche à direction communiste, nous avions à cœur de réussir cet évènement. En effet, dans une situation internationale de crise du capitalisme, où l’agressivité des impérialismes atteint un niveau que nous n’avions pas connu depuis longtemps, il était important de mettre en avant ce que le PCF a toujours défendu : la paix entre les peuples par l’intermédiaire d’un droit international fort et garanti par des organisations internationales. Ces organisations, comme l’ONU, le FMI ou la Banque mondiale, devant être repensées au service des peuples et non d’une frange capitaliste ne défendant que l’intérêt des riches et des puissants.

Les communistes étaient venus de l’ensemble de la métropole, du Rhône et de bien plus loin. J’en profite pour remercier les camarades qui sont venus de fédérations d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons accueilli plus de 500 personnes qui étaient venues écouter nos invités qui se sont succédé sur scène : Michèle Picard, maire de Vénissieux, Arlette Cavillon, présidente du mouvement de la paix 69, Raoul Hedebouw, président du Parti du Travail de Belgique, Yassard Ayoub, représentant de l’ambassade de Palestine en France, et bien sûr notre secrétaire national Fabien Roussel pour conclure ce plateau de haute volée.

Notre camarade Michèle Picard a donné le ton tout de suite : « L’heure est à dépasser le système capitaliste qui crée la guerre et se nourrit de la guerre. » Arlette Cavillon, pour le Mouvement de la paix a insisté sur le respect des règles de droit internationales en lisant plusieurs extraits de la Charte de l’ONU que l’ensemble des 194 pays qui la composent doivent respecter. Face aux bruits de bottes de plus en plus forts partout dans le monde, Raoul Hedebouw a enfoncé le clou. En faisant une analyse de classe nécessaire pour comprendre les enjeux économiques et de « business » qui se jouent, le président du PTB a mis en lumière la peur de la part des États-Unis d’Amérique de se voir dépassé économiquement par la Chine. Yassar Ayoub, représentant l’ambassade de Palestine en France, a été longuement applaudi, avant et après son intervention rappelant que le conflit dont la Palestine est victime dure maintenant depuis la fin de la Première Guerre mondiale.

Par la suite, Fabien Roussel a rappelé les positions du Parti pour la Palestine et Israël. Deux États distincts de chaque côté de la ligne verte. La Palestine devant être composée de la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est comme capitale. Le surlendemain, Emmanuel Macron annonçait qu’il souhaitait que la France reconnaisse l’État de Palestine ; question centrale dans les interventions que nous avons eues durant le meeting. Le Président de la République serait avisé de reprendre beaucoup plus des propositions faites durant les meetings par notre parti… Le maire de Saint-Amand-les-Eaux a par la suite évidemment abordé la question de la guerre en Ukraine ainsi que les postions du Parti sur l’OTAN et l’Europe.

Ce meeting démontre que faire campagne pour la paix est un thème rassembleur pour notre parti et pour tous les citoyens que nous voulons convaincre. N’ayons pas peur de discuter sur ces questions et soyons prêts pour la campagne européenne en soutien pour la Palestine annoncée par Fabien, qui se fera en lien avec l’OLP.

Benoît Roux

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1038 du 16 avril 2025.