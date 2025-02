Campagne régionale pour la santé

À l’initiative des élus régionaux communistes, avec les cinq fédérations PCF des Hauts-de-France (Oise, Aisne, Somme, Nord, Pas-de-Calais), nous lançons une campagne régionale sur la santé.

Cette campagne a pour objet de mettre dans le débat public les difficultés d’accès aux soins et la dégradation des indicateurs de santé de notre région. Elle vise à construire avec les citoyens la proposition d’une autre politique de santé pour la région.

Quarante ans de numerus clausus ont causé un déficit de 70 000 médecins en moyenne, entraînant une démographie médicale déséquilibrée, avec seulement 16 000 médecins de moins de 34 ans pour 50 000 médecins de plus de 60 ans, et ce déficit s’aggrave avec la hausse et le vieillissement de la population, qui a augmenté de 20 % depuis les années 80.

Malgré cela, les gouvernements successifs depuis plus de vingt ans ont décidé… de ne rien faire. Il en a été de même depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, alors que nul ne pouvait ignorer que la pénurie allait s’aggraver mécaniquement d’ici à 2030 et perdurer au-delà si aucune mesure d’anticipation n’était prise.

Au bout de cette logique mortifère, la décennie actuelle est bien celle de tous les dangers pour les malades et la décennie suivante, avec un quota de formation rehaussé mais encore tout juste équivalent à celui de 1972 (où il y avait 30 % de population en moins)

Mettre en place un grand plan de formation est primordial, notamment en commençant à former avec les moyens nécessaires tout de suite 15 000 médecins et 1 900 chirurgiens-dentistes / an.

Pour cela, il faut aussi rendre à l’hôpital les moyens d’assurer le rôle formateur qui est le sien et cesser cette casse du service public qui renvoie les assurés sociaux vers le secteur privé lucratif, ses dépassements d’honoraires. Cette sélection par l’argent, en matière de santé, est injustifiable, sauf pour enrichir les actionnaires...

Cette politique de casse de l’hôpital public est un choix politique. Elle a permis de dégager le marché pour ouvrir un espace aux grands groupes de santé privés qui étaient en difficulté pour concurrencer un service public de qualité, c’est une privatisation rampante. Cela permet à ces grands groupes privés de récupérer, pour verser des dividendes, l’argent de la Sécurité sociale, c’est-à-dire l’argent de nos cotisations sociales.

Nous voulons animer une grande action citoyenne pour proposer un plan régional de santé alternatif à celui de l’ARS qui réponde aux besoins réels des citoyens de notre région.

Le premier tract de cette campagne fait un point sur la situation sanitaire de notre région, met en débat quelques grandes propositions et, par le biais d’un QR code, permet de se connecter sur un site Internet et de laisser ses coordonnées et/ou un témoignage.

Nous mettons, avec ce site Internet, un outil de convergence des différentes luttes et des différents acteurs de ces luttes sur le territoire des Hauts-de-France.

Nous proposons de mener cette campagne avec tous les citoyens des hauts-de-France, professionnels de santé ou non, syndicalistes, comités de défense des hôpitaux, associations d’usagers… pour pouvoir enfin mettre l’État devant ses responsabilités.

Loïc Pen

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1028 du 5 février 2025.