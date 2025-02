Les capitalistes accélèrent, alors nous aussi nous devons accélérer

Extrait du rapport d’Igor Zamichiei au Conseil national du 1er février 2025

Cette année 2025 a débuté il y a un mois et pourtant nous sommes nombreux à avoir ce sentiment qu’il s’est déjà écoulé une année entière.

2025 est déjà, et sera sans nul doute dans les mois qui viennent, une année de grands bouleversements en France, en Europe et dans le monde.

Nous vivons une époque d’accélération politique. Nous sommes confrontés à des bouleversements profonds, rapides qui traversent toutes les sphères de la société : économie, écologie, technologie, et relations internationales. Et cela va continuer. Parce que ces transformations ne sont pas simplement des faits isolés, mais les conséquences d’une intensification violente des contradictions fondamentales du système capitaliste, qui exacerbe les tensions entre classes sociales.

Oui, l’histoire s’accélère parce que l’affrontement de classe s’accélère.

Une part grandissante des principaux acteurs capitalistes, dirigeants et actionnaires des plus importantes capitalisations boursières occidentales, des dirigeants des GAFAM aux grandes industries stratégiques, se saisissent de tous les leviers à leur disposition pour maintenir ou accroitre leur taux de profit dans une situation où cela est rendu considérablement plus difficile, parce que le développement capitaliste de ces dernières décennies a brisé toutes les bases productives d’une croissance saine pour alimenter une croissance financière qui détruit l’humain et la planète et génère d’immenses inégalités.

La vitesse à laquelle évolue le monde ne doit pas nous effrayer, mais nous inciter à agir.

Chaque crise est aussi une opportunité : exacerber les contradictions du système, renforcer la solidarité contre les divisions que veut opérer le capital, proposer des alternatives crédibles, construire le rapport de forces nécessaire pour une véritable transformation.

Nous devons plus que jamais nourrir et fédérer les luttes, articuler un programme de rupture avec le capitalisme et mobiliser autour d’un projet de société à la hauteur des défis du siècle.

Les capitalistes accélèrent, alors nous aussi mes camarades nous devons accélérer.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1028 du 5 février 2025.