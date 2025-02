Capitularde – Le billet de Gérard Streiff

Alors que Donald Trump enclenche sa guerre commerciale tout azimut, Christine Lagarde, l’ex-ministre de Sarkozy et actuelle présidente de la Banque centrale européenne, n’a rien trouvé de mieux que de proposer aux pays européens d’acheter davantage américain, notamment du gaz naturel liquéfié (GNL) et du matériel de défense, histoire d’amadouer le peroxydé de la Maison-Blanche. Étrange conception de la souveraineté européenne et française. Les méchantes langues rappelleront que Lagarde a commencé sa carrière au sein du cabinet d’avocats d’affaires américain McKenzie dont elle présida longtemps le comité exécutif.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1028 du 5 février 2025.