Cause toujours… – Le billet de Gérard Streiff

Les négociations collectives en entreprises se passeraient plutôt bien ces derniers temps, globalement parlant. C’est ce que prétendent les données du ministère du Travail, reprises volontiers par la presse de droite, soucieuse sans doute d’adoucir la météo sociale. « Oui mais, précise Baptiste Giraud, prof à Sciences Po Aix-Marseille, ces négociations peuvent se passer de manière apaisée mais cela cache des négociations pauvres en contenu et en résultats. » Il poursuit : « Les militants syndicaux dans les entreprises ont le sentiment d’être beaucoup consultés, certes, mais sans le sentiment de peser sur les négociations. » C’est en somme la méthode que teste Lecornu à Matignon, celle du « Cause toujours, tu m’intéresses ».µ

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1056 du 30 septembre 2025.