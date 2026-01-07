Quelques jours après l’agression militaire du Venezuela par les USA de Trump, alors que le peuple palestinien survit dans les pires conditions à l’offensive du gouvernement de Netanyahou, et qu’ici en France la souffrance sociale grandit, chacune et chacun d’entre nous mesure la puissance de l’offensive de classe à laquelle les peuples, les travailleurs et travailleuses du monde entier font face en ce début d’année 2026.

Face à cette offensive, le plus grand risque serait de céder au fatalisme ou de rester sidéré.

Ce n’est pas notre cas. Pourquoi ? Parce que nous, communistes, affirmons avec Salvador Allende que « L’histoire est à nous, ce sont les peuples qui la font ». Quand les monstres surgissent nous savons les immenses dangers, mais nous savons aussi que nous pouvons gagner. En 2026, 90 ans après le Front populaire, n’oublions à aucun moment ce que peut la politique tout en mesurant l’effort de créativité à produire, car jamais la réédition des formules du passé ne permet de l’emporter sans prendre en compte la nouveauté de la période historique. Croizat l’affirmait : « Le progrès social est une création continue. »

Une nouvelle étape de la crise du capitalisme est en cours en ce XXIe siècle et la question centrale qui nous est posée est celle de notre capacité à rassembler notre classe dans cette nouvelle étape.

Contrairement à la doxa libérale ou au discours fasciste, la classe ouvrière - disons aujourd’hui la classe travailleuse - n’a pas disparu. Elle s’est profondément transformée au fil de ces dernières décennies et ne se reconnaît plus comme classe, contrairement à la classe capitaliste. Et c’est parce qu’elle ne se reconnaît plus comme classe que tous les grands mouvements de révolte dans le monde ces dernières décennies ont échoué.

Le moment de crise que nous traversons et les souffrances terribles qu’il engendre dans les guerres, les régressions sociales, les violences faites aux femmes et les inégalités, le racisme et l’antisémitisme, est aussi un moment d’opportunités nouvelles pour que notre classe prenne conscience de l’adversaire qu’elle affronte - ce grand capital qui a fusionné avec l’État comme on le voit aux États-Unis -, la place commune qui, dans la diversité de ses statuts, lui est faite dans des rapports de production capitalistes qui brisent l’humain et la planète, le pouvoir d’intervention qui lui est refusé dans l’entreprise et la cité par ce capitalisme néo féodal.

Cette conscience de classe peut grandir, à condition que notre parti y contribue pleinement en faisant la clarté sur ces enjeux, en menant des batailles politiques qui permettent à notre classe de se mobiliser - sans déléguer le changement - autour de propositions et d’un projet fédérateur pour le travail, la paix, une nouvelle République sociale et démocratique, et en permettant à la classe travailleuse d’investir pleinement notre parti pour mener ses combats, en attachant autant d’importance à la bataille idéologique qu’à notre organisation.

En 2026, aux portes des entreprises et dans nos quartiers, nous serons sur tous les fronts pour porter cette ambition politique de rassemblement de notre classe : présence dans toutes les luttes sociales, organisation de la solidarité nationale et internationale face aux mauvais coups du capital, batailles électorales, municipales en premier lieu, pour conserver ou conquérir des pouvoirs, réussite du 40e Congrès du PCF pour une nouvelle étape de notre action communiste répondant à la période historique inédite que nous traversons, une étape qui devra lier réponse immédiate à la tentative de prise de pouvoir de l’extrême droite en France et construction de long terme pour la faire reculer et gagner.

Forts de l’expérience d’un parti centenaire, et lucides sur ce qui se joue en ce XXIe siècle, je suis persuadé que nous pourrons relever ces immenses défis. Au nom de toute l’équipe de Communistes, je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour cette année 2026 pour vous, vos proches et dans nos combats communs, et vous invite à participer aux vœux de Fabien Roussel et de la direction nationale lundi 12 janvier prochain au siège national de notre parti.

Igor Zamichiei

Article publié dans CommunisteS, numéro 1068 du 7 janvier 2026.