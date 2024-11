Destruction du centre Al-Bustan à Jérusalem-Est

Mercredi 13 novembre, les habitants du quartier de Silwan, dans Jérusalem Est occupée, ont assisté à l’insupportable destruction par la municipalité israélienne du Centre socio culturel Al-Bustan.

Ce centre a été financé et fonctionne grâce à l’aide de la France, du Ministère des Affaires Étrangères et de 21 collectivités locales dont les villes de Montreuil, d’Ivry-sur-Seine, de Bagneux, au titre de la coopération décentralisée.

Les maires, indignés, ont exprimé leur colère.

Je la partage avec eux.

La destruction de ce centre socio-culturel dont les activités sportives, éducatives, communautaires et de soutien psychologique bénéficiaient aux habitants du quartier, s’inscrit dans la continuité des démolitions systématiques des maisons palestiniennes de Silwan engagée par la municipalité d’occupation israélienne ces dernières années.

Depuis 2005, ce sont 150 maisons qui ont été détruites dans ce quartier.

Cette nouvelle destruction vient illustrer, une fois de plus,, les ravages d’une politique de colonisation contraire au droit international et devenue hors de contrôle. C’est un des aspects de la guerre d’occupation et de la stratégie d’effacement du peuple palestinien menée par le gouvernement israélien.

A Gaza sous les bombes, en Cisjordanie et à Jérusalem Est sous les bulldozers, la folie criminelle des colons et les exactions de l’armée israélienne, le peuple palestinien se meurt. Le génocide est là, sous nos yeux et la France regarde ailleurs.

J’appelle une nouvelle fois le Président de la République, fort du siège de la France au Conseil de sécurité de l’ONU, à tout mettre en œuvre pour mettre un terme à cette guerre multiforme et criminelle et protéger le peuple palestinien de la politique d effacement systématique qu’orchestre a son encontre, l’extrême-droite israélienne au pouvoir.

Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF

21 novembre 2024