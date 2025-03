Proche-Orient : Cessez-le-feu immédiat ! Soutien aux mobilisations en Israël !

Le gouvernement d’extrême-droite israélien de Benjamin Netanyahou a repris depuis mardi 18 mars des bombardements massifs et massacres de masse contre la population de Gaza. Au moins 730 personnes ont été tuées. A Rafah, le siège du CICR a été pris pour cible, en violation du droit international humanitaire. Plusieurs dizaines de milliers de civils sont pris au piège. Des bâtiments de l’ONU ont été frappés à Deir el-Balah. La situation sanitaire et alimentaire est dramatique depuis l’interruption de l’acheminement de l’aide alimentaire, décidée unilatéralement par le gouvernement israélien.

En Cisjordanie, le gouvernement de Netanyahou donne un coup d’accélérateur à la colonisation. Un des co-réalisateurs du film « No other land », Hamdan Ballal, a été lynché par des colons et arrêté.

Le gouvernement israélien choisit délibérément de franchir des nouvelles étapes vers l’expulsion des Palestiniens de Gaza et l’annexion d’une partie de Gaza et de la Cisjordanie.

Et c’est le même gouvernement qui, en Israël, tente de se livrer à un coup de force contre ce qu’il reste de fonctionnement démocratique de l’État.. Il entend limoger tous ceux qui, dans les institutions s’opposent à sa politique et même bâillonner la cour suprême. Des mobilisations massives et historiques contre le gouvernement d’extrême-droite, pour la prolongation du cessez-le-feu et la libération des otages ont lieu.

La communauté internationale ne peut rester plus longtemps silencieuse contre les agissements de Netanyahou et de ses comparses qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en série contre les populations palestiniennes, violent le droit international et multiplient les menées liberticides contre le peuple israélien.

Le PCF exige que la France fasse concrètement pression sur le gouvernement israélien pour un cessez-le-feu immédiat, la reprise de l’aide humanitaire à Gaza, le respect des missions de l’UNRWA, la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens.

Il appelle le président de la République et le gouvernement français à reconnaître immédiatement l’Etat de Palestine aux côtés de l’État d’Israël, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.