Chanson - Le billet de Gérard Streiff

L’usage veut que le député le plus avancé en âge, comme on dit, ouvre les travaux de la nouvelle Assemblée Nationale, le 18 juillet prochain. Las, revoilà donc José Gonzales, 81 ans, toujours élu RN des Bouches du Rhône, lui qui avait déjà opéré en 2022 en tenant alors des propos nostalgiques sur l’Algérie française (et sur l’OAS). Le règlement prévoit également qu’il soit secondé par les plus jeunes élus. Ce qui sera le cas de quatre nouveaux parlementaires RN également. Comme quoi, comme disait Brassens, « le temps ne fait rien à l’affaire ». Le lecteur complètera la chanson.

Gerard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°1004, 10 juillet 2024.