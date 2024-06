Nous voici dans la dernière semaine des élections européennes où chaque effort compte pour soutenir notre candidat, Léon Deffontaines, et la liste "Gauche Unie pour le monde du travail".

Nous avons une opportunité unique de faire entendre la voix des travailleurs, des familles, des jeunes, et de toutes celles et tous ceux qui aspirent à une Europe plus humaine et solidaire.

Notre force réside dans notre unité et notre détermination. Il reste quelques jours pour convaincre, discuter, distribuer des tracts, et participer aux réunions publiques. Chaque initiative est déterminante pour faire de cette élection un succès pour notre parti. Ne relâchons pas nos efforts ; chaque vote compte, chaque geste de mobilisation fait la différence.

Léon incarne cette vision d'une Europe plus humaine et solidaire. Ensemble, portons sa voix jusqu'à Bruxelles et faisons entendre notre message : une autre Europe est possible, une Europe pour le monde du travail !

Véronique Mahé

Article publié dans CommunisteS, n°999, 5 juin 2024.