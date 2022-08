Deux chiffres pourraient résumer cet été.

Début juillet, la revue « Challenges » classait les 500 plus grandes fortunes de France, soit un patrimoine total de 1 000 milliards. Plus 315 % depuis 2010. Début août, des parlementaires LR, en voie de macronisation (à moins que ce soit Macron qui se LRise) proposait de raboter le coup de pouce accordé au RSA de 0,5 %, ce qui aurait signifié (l’amendement finalement a été repoussé) une baisse de 2,90 euros par mois pour les allocataires ! On en est là. On a rarement connu un tel éventail des inégalités.

Autre manière de dire que l’engagement communiste pour la justice sociale n’a jamais été autant justifié.

Gérard Streiff