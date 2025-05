Choose Amerika – Le billet de Gérard Streiff

Alors que Macron inaugurait lundi 19 mai une nouvelle version de « Choose France », une manifestation censée attirer les investissements étrangers en France (et en pleine déconfiture), on apprenait que SANOFI venait de décider de placer 20 milliards de dollars… aux États-Unis. En fait c’est tout le CAC40 qui, en rangs serrés, s’installe outre-Atlantique, LVMH de Bernard Arnault, L’Oréal (qui « relocalise » aux States, dixit Le Figaro), Saint-Gobain, Airbus, Air Liquide, OpMobility (ex-Plastic Omnium), le groupe alimentaire Bridor ou TotalEnergies, etc., etc. Ça fait un paquet de milliards qui fuitent ainsi et ça ressemble à une nuée de bras d’honneur adressés à l’Élysée (et au pays) de la part de ces possédants qui, eux, « choose Amerika ».

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1042 du 21 mai 2025.