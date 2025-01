Chroniques transatlantiques. Retour de D. Trump : quelles conséquences pour l'Europe et le monde ?

Le retour de D. Trump a pris une certaine frange de la bourgeoisie européenne au dépourvu. Alors que la guerre commerciale avec la Chine s’intensifie, l’Union européenne avait en effet fait le choix ces dernières années, et notamment depuis le renforcement du partenariat transatlantique en 2021, d’une interdépendance toujours plus grande de l’économie européenne avec celle des États-Unis.

Or que compte faire D. Trump aujourd’hui ? Considérer l’UE comme un vassal ou comme un concurrent sur le plan commercial pour s’accaparer toujours plus de ressources et de marché ? Le retour d’une extrême droite assumée à la tête de la première puissance mondiale annonce-t-elle un « recentrage » de la politique impérialiste étatsunienne au continent américain ? Quelles conséquences ce nouveau gouvernement aura sur l’industrie européenne, fort touchée ces dernières années déjà par les mesures ultralibérales, comme par les incitations des États-Unis à grands coups de primes à l’énergie pour attirer sur le sol étatsunien les multinationales européennes ? Quels sont les points de rupture et de continuité du nouveau gouvernement en place ? Face à une droite toujours plus extrême et à l’empêtrement dogmatique des bourgeoisies européennes dans un fédéralisme et un libéralisme béat, quelles sont les alternatives que la gauche peut proposer ?

Autant de questions que nous voulons entamer avec ce premier volet des « chroniques transatlantiques ». Pour ce faire, nous avons invité à débattre, avec les membres de la direction de la fondation Gabriel-Péri, des intervenants de marque sur le plan européen. L’objectif de ce séminaire, outre d’analyser la séquence qui s’ouvre à nous, est bien d’avancer ensemble vers une alternative crédible et révolutionnaire.

Charlotte Balavoine

secrétaire de la fondation Gabriel-Péri, responsable Europe du PCF.

Où et quand?

Mercredi 5 février 2025, 18h30-20h30

À l’espace Oscar Niemeyer (8 avenue Mathurin Moreau 75019 Paris) Salle des conférences (1er sous-sol)

Inscription obligatoire à [email protected]

Déroulé du débat :

18h30-19h30 : Quels changements géopolitiques après le retour de Trump au pouvoir ?

Avec :

Bernard Duterme, sociologue, directeur du Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve, Belgique),

Charlotte Balavoine, responsable Europe du PCF,

Gabriel Galice, président du Conseil de Fondation du GIPRI (Institut international de recherche pour la paix de Genève), en visioconférence.

19h35-20h30 : Quels impacts du retour de Trump sur la politique industrielle ?

Avec :

Vincent Vicard, économiste et adjoint au directeur du CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales),

Natacha Polony, journaliste,

Marie-Claire Cailletaud, syndicaliste, membre honoraire du CESE, vice-présidente de la Fondation

La rencontre sera ouverte par Guillaume Roubaud-Quashie, président de la Fondation.

