La commission Entreprises mobilisée  pour la campagne industrie et services publics du PCF

Le Conseil national a fait le choix de lancer une campagne nationale structurante autour de deux axes majeurs : l’industrie et les services publics. C’est dans ce cadre que la commission Entreprises/Lieux de travail a axé sa dernière réunion plénière du 16 octobre dernier sur les pistes de déploiement que les communistes peuvent mettre en œuvre pour l’animer.

Cette campagne doit pouvoir être prise en main par tous les camarades avec une double visée : allier des objectifs politiques à des objectifs organisationnels, de création ou de renforcement de cellules d’entreprises ou de réseaux sectoriels, en renforçant les liens avec les syndicats, et ce sur le long terme. Elle doit également être pour nous l’occasion de partager les pratiques militantes qui fonctionnent le mieux dans les fédérations et dans tous les collectifs de travail du Conseil national et de faire remonter les victoires afin de mobiliser le plus largement possible

Les référents départementaux identifiés se sont donc réunis pour partager leurs pratiques déjà existantes, à adapter, dupliquer, approfondir sur tout le pays.

Au-delà du constat des fermetures de sites industriels et de pertes de services publics qui sont à chaque fois des épreuves pour les territoires concernés, les discussions animées ont permis de démontrer qu’une activité forte, quotidienne sur les lieux de travail permet notamment de lutter contre la gangrène de l’extrême droite. Mais aussi de remporter des batailles, de porter des alternatives politiques auprès des décideurs, d’alimenter le débat public sur la nécessité d’une nouvelle politique de réindustrialisation et de déploiement des services publics centrée sur les besoins, avec des nouveaux droits pour les salariés et les usagers, pour des territoires vivants, des bassins d’emploi dynamiques, l’égalité pour toutes et tous d’accès aux services publics.

À l’image des nombreuses rencontres de syndicalistes, multisectorielles, organisées par plusieurs fédérations sur site ou dans les locaux du Parti, autour d’élus, de militants politiques, d’usagers, de salariés et privés d’emploi pour à la fois sensibiliser sur les sujets d’actualité, mobiliser, fédérer les luttes, en somme faire sens et faciliter la concrétisation de mobilisations militantes.

À l’image également de plusieurs cellules communistes d’entreprises qui se relancent, chez les cheminots, dans le secteur de la santé notamment. Mais aussi d’entreprises qui envisagent de transformer leur activité en prenant en compte les enjeux actuels, d’utiliser des circuits-courts dans leurs modes de production ou de passer à une logistique via le chemin de fer, suite à des interventions citoyennes et militantes de nos camarades.

Contre les arguments libéraux qui matraquent le mantra thatchérien du « il n’y a pas d’alternative, nous n’avons pas le choix que de sacrifier des sites et des emplois » dont le but est bien de freiner les luttes sociales actuelles, la mise en œuvre de cette campagne est un vecteur d’activité politique qui doit contribuer à changer les rapports de force. C’était tout l’enjeu de cette première plénière de commission consacrée à la campagne, qui en appelle d’autres, pour amplifier cette belle dynamique initiée.

Vincent Govelet

commission nationale Entreprises/Lieux de travail

Article publié dans CommunisteS, numéro 1017 du 6 novembre 2024