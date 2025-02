Communisme, art, révolution

La commission Culture a organisé, vendredi 7 février dernier, sous la coupole du siège de notre parti, une soirée à bien des égards inédite.

Cette soirée s’inscrivait dans le centenaire du surréalisme. Ce voyage artistique prend racine au début des années 20, dans l’engagement furieux des surréalistes à balayer le vieux monde dont sont rescapés une poignée de jeunes gens qui ont vécu l’enfer de la Première Guerre mondiale, en croisent les conséquences chaque jour et en concluent impitoyablement l’urgence de sa fin. La Guerre du RIF menée au Maroc par la France en 1924, contre laquelle se mobilise avec force le jeune Parti communist, sera le point de départ d’une relation riche et complexe entre ces jeunes poètes et le PCF.

Alors que l’on célèbre ses 100 ans, il est capital de revenir sur les liens tumultueux mais aussi féconds qu’entretint le mouvement surréaliste avec le Parti communiste, de 1925 à nos jours, sur l’acharnement du surréalisme à proposer de nouvelles lectures du réel, nourries d’une opposition frontale à la guerre et d’un refus des conformismes, tant artistiques que politiques. Cette réunion visait à une appropriation collective de cette séquence et à mettre en regard les enjeux politiques et esthétiques contemporains avec les intuitions surréalistes.

Plus de cent personnes ont pris part à une soirée ouverte ex-abrupto par une lecture à plusieurs voix disséminées dans la salle du compte-rendu de la fameuse réunion où les surréalistes ont vivement débattu de leur adhésion au PCF : Breton, Aragon, Éluard et les autres y ont échangé des propos dont l’actualité est étonnante. Olivier Barbarant, poète et spécialiste d’Aragon, a ensuite fait un exposé remarquable sur ce que signifiait cet engagement, permettant au public d’en mieux comprendre les ressorts. Une seconde lecture du texte Légitime défense dans lequel les surréalistes confirment leur volonté révolutionnaire face aux doutes qui accompagnent leur démarche au sein du PCF. Guillaume Roubaud Quashie, historien et directeur de la Maison Triolet-Aragon, a précisé la nature du PCF en 1925, composé d’anciens socialistes qui se préparent à l’épreuve de la bolchévisation et au sectarisme qui en découlera. C’est pourtant dans cette relation complexe que se noue le rapport riche du PCF à l’art, à la création et à la culture.

Ensuite, la jeune écrivaine Clémence Henry a lu le texte qu’elle a écrit pour le recueil « Ceci n’est pas une pipe », paru chez Arcane 17, faisant la part belle au rêve et à l’imagination, le matériau revendiqué des surréalistes.

La soirée s’est conclue par un échange dans lequel Denis Lanoy, coordinateur de la commission, a notamment interrogé l’actualité du surréalisme : « La forme nouvelle que prend le capitalisme, sa forme illibérale qui s’installe avec fulgurance, outre-Atlantique, mais aussi ici, doit engager de notre part une riposte à la hauteur, qui puisse répondre aux inquiétudes contemporaines. Cette riposte pour avoir de la force doit certainement retrouver de la virulence poétique. La proposition politique se doit de retrouver un souffle poétique. Inventer un futur désirable ne peut s’envisager sans un souffle partagé avec toutes celles et tous ceux qui aspirent à changer le monde. (…) Oui il doit y avoir aujourd’hui dans l’engagement politique de la subversion. C’est ce que nous rappellent les surréalistes. Comme une manière de pousser plus avant la pensée. » Il a fini en présentant le copieux agenda de travail de la commission qui se réunissait toute la journée le lendemain pour réfléchir à la riposte à construire aux politiques de liquidation de la vie culturelle en cours.

Fin du fin, à la fin : le guitariste Hervé Legeay nous a offert une interprétation surréaliste et très électrique de l’Internationale. Étonnement ravi des participants.

Edgard Garcia

NB : La commission a réalisé un petit manuel à destination des militants.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1029 du 12 février 2025.