Communistes ! – Le billet de Gérard Streiff

Donald Trump, qui semble être en campagne électorale permanente, était jeudi dernier en meeting dans l’Iowa. Il a fustigé le vainqueur des primaires démocrates à New York, Zohran Mamdani, « Ce type est un communiste ! » puis, utilisant le nous de majesté, il a eu cette envolée :« En tant que Président des États-Unis, nous proclamons ici et maintenant que l’Amérique ne sera jamais communiste. » Ainsi voilà le communisme, pourtant déclaré cent fois mort et enterré, redevenu la bête noire des gangsters de la Maison Blanche ! C’est plutôt une bonne nouvelle.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1049 du 09 juillet 2025.