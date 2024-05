Compagnie – Le billet de Gérard Streiff

La décision du gouvernement de bloquer la plateforme Tik Tok en Nouvelle-Calédonie est à la fois une atteinte aux droits humains et une belle hypocrisie : on peut contourner une telle mesure par un recours au VPN, c’est-à-dire en prenant une adresse Internet dans un pays voisin, genre Australie par exemple. C’est dit-on facile à télécharger et donc à se reconnecter. Reste qu’en matière d’autoritarisme et de liberté d’expression, le pouvoir vient de franchir une nouvelle étape. Seule une poignée d’autres pays avaient agi de la sorte avec Tik Tok : la Somalie, l’Afghanistan. Jolie compagnie, en vérité. Bonjour l’image de la France. Merci Macron.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°998, 29 mai 2024.