Conférence nationale - Le point sur le débat

La préparation de la Conférence nationale approche et déjà plus d’une centaine de contributions sont en ligne.

Les défis qui se dressent devant nous sont nombreux et nécessitent de réévaluer notre capacité à répondre aux attentes du monde du travail. Le 39e congrès a posé des bases ambitieuses pour renforcer le PCF en tant qu’outil de transformation sociale. Pour concrétiser ces ambitions, nous devons analyser ensemble les moyens disponibles et ceux à consolider.

Un espace d’échanges et de contributions

Ces contributions, qu’elles soient individuelles ou collectives, constituent le socle de la réflexion commune. En ligne, sur le site dédié, chaque camarade est invité à partager sa vision et ses suggestions jusqu’au 29 novembre. Il s’agit de construire une vision collective, en phase avec les réalités locales et les enjeux nationaux.

L’un des enjeux majeurs de cette conférence est de structurer et coordonner notre action face aux politiques antisociales et à la progression de l’extrême droite. Comment renforcer notre poids dans les luttes sociales et les scrutins à venir ? Quelle stratégie devons-nous adopter pour mobiliser plus efficacement ?

Réaffirmer nos ambitions et adapter nos moyens

Un certain nombre de contributions abordent l’enjeu d’une identification plus claire du PCF dans le paysage politique de gauche. Comment transformer notre visibilité médiatique et la popularité de Fabien Roussel en succès électoraux et victoires concrètes ? Que signifie aujourd’hui être un parti révolutionnaire ?

Face aux défis de la crise écologique, de la précarisation du travail et de la crise internationale, notre organisation doit être à la hauteur. Les contributions mettent en débat des priorités comme le numérique, l’articulation entre porte-parolat et militantisme, la structuration des campagnes et la place des élections dans notre stratégie. Les résolutions issues des conseils départementaux, assemblées générales et conférences départementales, prévues jusqu’en décembre, nourriront le débat lors de la conférence nationale.

Construire un projet mobilisateur pour tou∙tes les communistes

La force du Parti réside dans la diversité des voix qui le composent. Ce sont les expériences de chacune et chacun qui enrichissent notre réflexion et nourrissent notre capacité d’action. La conférence est donc un moment de convergence, mais aussi d’inventivité politique. Nous devons définir ensemble des perspectives audacieuses et des projets concrets pour mobiliser nos camarades et inspirer les sympathisant·es à nous rejoindre.

À un mois de la Conférence nationale, la commission a entamé l’analyse des contributions. Celles issues des instances sont particulièrement précieuses pour faire une synthèse représentative du débat entre communistes. Les propositions qui en émergeront guideront notre action dans les mois à venir et poseront les fondations d’un PCF plus fort et influent, au service des luttes et des aspirations populaires.

Elsa Koerner

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1018 du 13 novembre 2024.